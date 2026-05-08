Amor (ATA) ofrece "mano tendida" a Moreno para seguir creciendo: "Trabaja por Andalucía y que nada te distraiga"

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, interviene en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía presentando a Juanma Moreno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha ofrecido al candidato del PP a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, la "mano tendida en favor del diálogo, del acuerdo y del consenso para tener una concertación que permita seguir creciendo en desarrollo económico, social y bienestar para Andalucía". "Trabaja por Andalucía y que nada ni nadie te distraiga", ha instado a Moreno.

En el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, donde Lorenzo Amor ha presentado al candidato del PP, ha señalado que "se agradece el político que se concentra en trabajar, en gestionar y no en confrontar". "Estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica son tres elementos muy valorados tanto por el tejido empresarial como por las empresas que quieren invertir en esta tierra, son palancas, mecanismos para el desarrollo económico y social del territorio", ha añadido.

Así, Lorenzo Amor, tras recordar que han pasado ocho años desde que Moreno llegara a la Presidencia de la Junta, ha manifestado que "Andalucía es la comunidad autónoma con más estabilidad de toda España y lidera el crecimiento de autónomos en el país, con casi 600.000 autónomos, cifra histórica".

"Puedo afirmar con orgullo que más de la mitad de los autónomos que ha ganado nuestro país desde el año 2018 tienen acento andaluz", ha señalado el presidente de ATA, que ha añadido que "Andalucía en ocho años tiene por primera vez en la historia más autónomos que parados, más emprendedores que nunca y más empresas que nunca".

"Andalucía está en un momento dulce para la inversión, para el crecimiento económico y para su desarrollo", ha afirmado Lorenzo Amor, que se ha preguntado "quién lo hubiera dicho esto hace ocho años" y ha valorado que este crecimiento ha sido gracias al diálogo, que es fundamental para abordar una buena gestión".

Igualmente, el presidente del PP-A y candidato a renovar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado la labor del presidente de los autónomos, señalando que ATA ha jugado "un papel determinante" en la mejora de los autónomos "presionando a los distintos gobiernos en beneficio de los trabajadores autónomos", de los que es "un defensor a ultranza de que forman parte de la esencia económica y de la capacidad productiva de esta comunidad autónoma y de todo el país".

"Si mañana los trabajadores autónomos del país cerraran las puertas, nuestro país quedaría completamente bloqueado y colapsado económicamente, simplemente para que entendamos que por encima de las grandes corporaciones multinacionales y compañías tenemos una microeconomía muy eficiente que genera mucha actividad", ha señalado Moreno para resaltar la importancia de los trabajadores autónomos.

