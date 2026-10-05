La marca 'Sabores Almería' acompaña a siete chefs y a ocho de sus empresas asociadas en 'San Sebastián Gastronomika'

La marca 'Sabores Almería' participa en San Sebastián Gastronómika. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha acudido por cuarta ocasión a 'San Sebastián Gastronomika', donde con un expositor propio acompaña a siete chefs y ocho empresas asociadas a la firma dentro de este foro de alta cocina en el que se muestran las principales tendencias y desafíos del sector.

Los cocineros pertenecientes a la Asociación Almería Gastronómica tienen como objetivo sorprender con sus creaciones y la versatilidad de la materia prima almeriense durante su paso por la feria, dirigida de forma especial a profesionales de la restauración y también a responsables de compras de hostelería, grandes superficies y distribuidores.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha detallado en una nota que 'Sabores Almería' acude a "demostrar por qué la provincia es la huerta de Europa y la gran cuna de la dieta mediterránea".

"Este año celebramos diez años desde que la Diputación creó la marca provincial y el balance es espectacular: ya somos más de 140 empresas y 1.500 referencias", ha apuntado el presidente, para quien "no hay ninguna otra marca agroalimentaria en España que exporte tantos 'kilos de salud'".

En este sentido, ha incidido en que el número de empresas exportadoras con el sello 'Sabores Almería' se ha "duplicado" durante este tiempo.

En la primera jornada, la gerente y chef de Alinea Restaurante, Estefanía Marchal, ha sorprendido con una propuesta gastronómica que combina productos del mar y la tierra: bocado de jibia en escabeche y morcilla de Campohermoso.

Para la cena de gala que se celebra en el Palacio Miramar, la propuesta de 'Sabores Almería' es un lingote de pulpo y gamba creado por Tolo Castillo (Casa Rafael) que estará cocinado a ocho manos por él y los chefs Rafa Rodríguez, Patricio Úbeda (Blanca Brisa) y Belén Ibáñez (Errante).

Junto a las demostraciones gastronómicas, el espacio institucional de la Diputación de Almería sirve de escaparate para ocho firmas almerienses que representan la diversidad y calidad del sector agroalimentario provincial: Raíces de Almajalejo, Flor de Sal de Cabo de Gata, Bodega Sierra Almagrera, Vegavilanos, Peñacruz, Cárnicas Campohermoso, Cepa Bosquet y Patatas La Tijoleña.

MÁS DE 15.000 VISITANTES

La participación de 'Sabores Almería' en San Sebastián Gastronomika se consolida por cuarto año dentro de una edición de gran envergadura que prevé superar los 15.000 visitantes, reuniendo a más de 160 expositores, 1.479 congresistas y más de 400 periodistas acreditados de 40 nacionalidades.

La presencia almeriense en la capital guipuzcoana continuará durante las jornadas del martes 6 y miércoles 7 de octubre con la exhibición culinaria de los chefs de Alquímico, Borja González, y La Casualidad, Jessica Núñez.