La marca 'Sabores Almería' crea una cátedra con la UAL y refuerza su internacionalización en 2026

Presentación del calendario de actividades de Sabores Almería para 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Sabores Almería' ha trasladado este viernes su apuesta por la formación a través de la cátedra que creará con la Universidad de Almería mientras que refuerza su puesta por la internacionalización de sus empresas con la mirada puesta en la consolidación y crecimiento en los mercados de América y Asia.

La firma gourmé impulsada por la Diputación de Almería ha presentado ante una nutridad representación empresarial la agenda de acciones, programas y retos que afronta para 2026 con la participación del presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, y del diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez.

El presidente de Diputación ha afirmado que "nos encontramos en el mejor momento de la historia de 'Sabores Almería' desde que nació en 2016", sentido en el que ha valorado el crecimiento de la marca con la apertura del Espacio Gourmet en el Paseo de Almería, una tienda online, la creación del club 'Sabores Almería' o la potenciación de la imagen de los productos almerienses en distintos eventos.

Para García Alcaina este año se presenta "como una gran oportunidad para seguir apostando por la internacionalización", de modo que 'Sabores Almería' estará presente en misiones comerciales y ferias, especialmente en Asia y Estados Unidos.

"Por vez primera Almería brillará en eventos de China y Singapur, y volveremos a Miami, París o Berlín" ha dicho antes de asegurar que "el resultado de estas acciones es inmejorable" porque "en el último año se ha incrementado en más de un 50 por ciento el número de empresas de la marca que exportan en el extranjero, pasando de poco más de 20 a casi 50 en la actualidad".

Para consolidar la internacionalización de la marca Diputación y 'Sabores Almería' volverá a contar con importantes socios estratégicos como ICEX, Andalucía Trade, FIAB y la Cámara de Comercio de Almería, de forma especial en la organización de misiones comerciales para mantener reuniones directas con distribuidores internacionales para hacerles llegar la calidad de 'Sabores Almería'.

Por otro lado, el presidente ha incidido en "la nueva alianza con la Universidad de Almería en una acción pionera que convertirá 'Sabores Almería' en objeto de estudio con su propia cátedra".

El presidente se ha dirigido a los emprendedores de la marca para afirmar que "Diputación siempre estará a vuestro lado porque creemos en vosotros y en vuestra excelencia. Apostar por 'Sabores Almería' es hacerlo por el futuro y la prosperidad de la provincia porque vuestro éxito es el de todos los almerienses".

PRÓXIMA CITA: MADRID FUSIÓN

Por su parte, Sánchez ha profundizado en las acciones que 'Sabores Almería' emprenderá este año, con la participación en la inminente edición de Madrid Fusión y en ciudades y citas como Málaga, Barcelona, Alimentaria, Salón Gourmets, Fruit Attraction, San Sebastián Gastronomika, Biocultura o en el tradicional encuentro de 'Sabores Almería' Navidad.

Asimismo, ha detallado el acuerdo alcanzado con la UAL para el desarrollo de la nueva cátedra. Este proyecto nace con el objetivo de integrar el conocimiento científico y tecnológico de la universidad con la realidad empresarial del sector agroalimentario de Almería, potenciando su internacionalización.

La cátedra desarrollará proyectos de investigación, transferencia de conocimiento, programas de formación especializada y actividades de divulgación cultural y científica.

El diputado ha reiterado que todas las acciones que se han programado en la agenda tienen la finalidad de potenciar el trabajo y el crecimiento de las empresas porque "el éxito de 'Sabores Almería' es el éxito de toda la provincia porque las empresas de la marca crean riqueza y empleo y la mayoría de ellas radican en pequeños municipios que llenan de vida y prosperidad con su trabajo".