Más de 350 profesionales y expertos debaten en Almería sobre el uso, eficiencia y manejo del suelo agrícola

II Congreso 'Del suelo a la mesa'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso 'Del suelo a la mesa' ha reunido este martes en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) a más de 350 profesionales, técnicos, investigadores, empresas y agricultores de toda España para debatir sobre la sanidad, manejo, desinfección y regeneración del suelo agrícola.

Bajo el lema 'Suelo y productividad: herramientas para una agricultura más eficiente y sostenible', la segunda edición de este foro organizado por Coexphal y Acolor ha profundizado en una visión integradora que abarca todo el ciclo del suelo.

Con ello, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, se ha abordado desde la desinfección inicial, fundamental para iniciar el cultivo con garantías sanitarias, hasta las estrategias de regeneración, indispensables para mantener la fertilidad, la resiliencia y la productividad a largo plazo.

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha destacado la necesidad de buena gestión del suelo desde el inicio del cultivo, sentido en el que ha apuntado que la desinfección es "clave para empezar bien la campaña" aunque "igual de importante es cerrar el círculo con la regeneración del suelo, haciéndolo más resiliente, fértil y productivo".

El evento persigue la transferencia "real" de conocimiento y la divulgación práctica, especialmente en un momento en el que agricultores y técnicos "se enfrentan a retos técnicos, normativos, fitosanitarios y comerciales cada vez más complejos".

En el bloque normativo, se ha analizado la situación regulatoria y la seguridad alimentaria dentro del marco europeo, con la ponencia de Jacobo Truan (EPPA) sobre los cambios políticos en Bruselas y la futura legislación europea de fitosanitarios.

El responsable de calidad, I+D+I y Sostenibilidad de Solplast, Pedro Pablo Díez, ha explicado las soluciones existentes para la desinfección de suelos, teniendo en cuenta el marco normativo actual. El bloque se ha cerrado con la intervención de Francisco Guillén, gerente de EsProyecta, que ha hablado de la sostenibilidad del suelo haciendo un recorrido por el presente y el futuro.

El bloque científico ha reunido a expertos como Felipe Bastida (Cebas-CSIC), que ha abordado la salud del suelo y su microbioma; Adrián Ferrero (CEO de Biome Makers), que ha presentado avances en inteligencia artificial aplicada a la genética del suelo y Miguel de Cara (Ifapa), que ha profundizado en el control integrado de enfermedades de origen edáfico.

En el bloque de comercialización, la atención se ha centrado en la competitividad y la nueva realidad del mercado global. El catedrático de la Universidad de Almería y codirector de la Cátedra Coexphal-UAL, Juan Carlos Pérez Mesa, ha analizado el impacto de la geopolítica en comercio agroalimentario.

También se ha celebrado una mesa redonda en la que Luis Miguel Fernández (Coexphal), Juan Jesús Lara (CASI) y Fernando Paniagua (Cacoita) han puesto de manifiesto la necesidad de "proteger y mejorar el suelo como recurso estratégico para garantizar la productividad, la calidad y la competitividad del sector frente a otros orígenes".

UNA INICIATIVA "CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD"

En el arranque de esta jornada, la organización ha estado respaldada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, consolidando su apoyo a una cita que tiene vocación de continuidad.

El vicepresidentE de la Diputación, Ángel Escobar, ha destacado como el desarrollo del agro almeriense "es fruto del trabajo" y que el "mal llamado 'milagro de la agricultura' no es otro que el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio" de los prodctores".

Asimismo, ha destacado que "que el público exige una trazabilidad de calidad total; por eso es vital seguir trabajando en la mejora de los suelos. Este congreso es la oportunidad para realizar un diagnóstico real del futuro del campo almeriense".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha valorado el potencial de la provincia de Almería, que cuenta con "lo mejor de lo mejor de toda Europa" en materia agrícola, si bien ha advertido las "dificultades a las que se enfrentan los agricultores, especialmente tras años de cultivo intensivo que provocan el desgaste del suelo y obligan a buscar soluciones más sostenibles y eficientes".

El primer edil roquetero ha reclamado igualdad de condiciones a nivel europeo y ha insistido en que todos los productores "deben cumplir las mismas exigencias". "O jugamos todos con las mismas reglas o se genera una competencia desleal que perjudica a nuestro sector", ha estimado.

El delegado territorial de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha asegurado que "la agricultura almeriense es sostenible, cumple y de sobra con todos los requerimientos normativos actuales, eso nos ha hecho ganar prestigio internacional y aumentar nuestras exportaciones de forma exponencial".

No obstante, cree que "para que siga siendo competitiva necesitamos competir en condiciones de igualdad, necesitamos que el concepto soberanía alimentaria europea sea el eje sobre el que pivote la nueva normativa comunitaria que se está tramitando en estos momentos".

El encuentro ha contado con la colaboración de empresas como Corteva, Eastman, Lainco y Solplast, líderes en innovación agrícola y soluciones para el manejo del suelo. Como elemento destacado de esta edición, el Congreso ha incorporado, por primera vez, una zona expositiva en la que los asistentes han podido conocer de primera mano algunas de sus principales novedades y productos.