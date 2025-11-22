La mesa dedicada a los diez años de 'Historia de nuestro cine' en Fical analiza el estado de la industria en España

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería ha celebrado este sábado una mesa redonda dedicada a los diez años que cumple el programa 'Historia de nuestro cine', conducido por Elena Sánchez, en el que cineastas, productores e intérpretes han analizado el estado actual del cine español, además de compartir sus retos y experiencias tanto delante como detrás de la cámara.

En encuentro, guiado por la propia presentadora del programa, ha contado con la participación del director Manuel Martín Cuenca, el actor Javier Rey, la actriz y directora Sara Sálamo, la actriz Irene Arcos y el director, productor y actor Daniel Guzmán, quienes han conversado y trasladado sus apreciaciones sobre la industria y sobre las posibilidades de crear películas o interpretar personajes próximos a sus propios intereses.

En este sentido, el director almeriense de filmes como 'Caníbal' o 'El Autor' ha reconocido que a lo largo de su carrera ha podido hacer siempre aquellas películas que ha deseado más allá de que haya dirigido o escrito otras producciones para obtener ingresos, si bien ha admitido tener la sensación de ser aún un "cineasta incipiente" al que le queda por hacer lo mejor de su carrera.

No obstante, los participantes han dado cuenta de las dificultades que existen a la hora de enfrentar determinados proyectos en un mundo en el que las salas se quedan cada vez más vacías en favor de las plataformas y una industria que ha elevado el número de estrenos rodados en cada vez mucho menos tiempo

"A mí se me cayó una película que tenía que estar rodando en otoño y no la he podido hacer porque no conseguí toda la financiación", ha puesto como ejemplo Martín Cuenca, para quien en la industria ahora "hay muchos proyectos, mucho volumen" y, por ello, "hay muchas cosas que se quedan en un cajón, mucho más que antes".

En esta línea Daniel Guzmán ha asegurado que el cine que él hace y que le gusta hacer "no pasa por sus mejores momentos". "Yo tengo un pequeño problema y es que hago historias para verlas en el cine. Entonces estoy en un callejón sin salida porque me tiro diez años para una, cinco para otra y cinco para otra más. Cuando echa la vista atrás no tiene sentido", ha compartido con el público de Fical.

Por su parte, Sara Sálamo ha reconocido que tanto sus cortos como su primer documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' los ha producido ella misma "a pulmón" para poder "hacer la película que quería" y poder salirse "del molde". "Yo quería hacer un documental sin ningún tipo de entrevistas y quería hacer una película, no quería hacer un reportaje", ha explicado en relación a su propuesta que le ha llevado a buscar su propia financiación.

La también intérprete de populares series como 'Élite' o 'El embarcadero' ha explicado que una de las cuestiones que le motivó a ponerse detrás de la cámara era la posibilidad de crear personajes en las que mujeres de su mismo perfil puedan verse en "otros registros".

"Empecé a estudiar guion y dirección porque, mayoritariamente, se me suelen ofrecer personajes hipersexualizados, de la chica guapa novia del 'prota', o personajes que ya he catado y ya he hecho varias veces, y que igual no me interesan, no solo como actriz, sino como espectadora", ha manifestado.

Sobre este asunto, la actriz Irene Arcos ha señalado la vía de escape que ofrece el teatro para poder someterse a interpretaciones que "no se me ofrece en el cine". "Hay hambre de personajes, de contar historias y acceder a ese cine que a mí me gusta hacer", ha dicho ante esa "nueva oleada" de actores y actrices que deciden emprender este camino creativo.

Los participantes también han señalado dónde encuentra su mayor disfrute a la hora de participar en una película. En este sentido, el actor Javier Rey ha apelado a la psicología de los personajes, que puede explorar a partir del guion incluso antes de que comience los primeros ensayos, cuando aún "no hay nada por hacer" y "no hay una exigencia".

Asimismo, han apuntado los procesos de escritura previos o incluso el propio camino que se sigue hasta que la película está terminada. "La película es como un juguete y soy, en ese sentido, un niño tremendamente afortunado", ha manifestado Manuel Martín Cuenca mientras que para Daniel Guzmán, todo ese mismo proceso supone un sufrimiento. "A mí el juguete me hace daño", ha comparado con el mismo símil.