El Museo del Realismo Español de Almería acoge una exposición de Luis Paltré hasta el 5 de abril

Presentación de la exposición en el Murec de Luis Platré. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) acogerá hasta el 5 de abril la exposición temporal 'Luis Paltré. La Realidad de lo tangible', organizada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y la Diputación de Almería, y comisariada por Juan Manuel Martín.

La muestra reúne a una treintena de piezas del pintor nacido en Cabra (Córdoba) en 1958, según ha informado la institución provincial en una nota. Las obras seleccionadas son ejercicios de pintura de los últimos seis años que ponen de manifiesto "la sutil objetividad con la que parece enfrentarse el pintor al oficio, reconduciendo la mirada del espectador sin proponerle, a priori, consideración emocional alguna más allá de la propia observación, veraz y honesta, de la realidad recreada".

El pintor ha subrayado la importancia de recuperar la "experiencia de contemplar la pintura al natural, de ver la obra en directo y apreciar los elementos propios del lenguaje pictórico".

En este sentido, ha señalado que "nos hemos acostumbrado a consumir imágenes a través de fotografías impresas o de la pantalla del móvil, lo que ha reducido el número de personas que se detienen realmente a apreciar la pintura. Por ello, ha animado al público a acercarse a la exposición con "una mirada abierta, sin buscar en un cuadro aquello que no tiene, sino tratando de digerir y comprender lo que verdaderamente está representado en la obra".

Luis Paltré se sitúa dentro de la pintura figurativa contemporánea española, en una línea que apuesta por la permanencia del oficio frente a modas efímeras. En un contexto artístico dominado durante décadas por el arte conceptual, la abstracción o los lenguajes híbridos, su obra representa una defensa consciente del realismo, entendido no como simple copia de la realidad, sino como interpretación sensible del mundo visible.

Su pintura dialoga con la tradición, pero no desde la nostalgia, sino desde la actualización del lenguaje figurativo, manteniendo vigentes valores como la observación directa, la composición equilibrada y la importancia de la luz.

Sus principios estéticos son una apuesta por la realidad como lenguaje actual, que permite integrar la tradición en nuestro tiempo, y fuente de inspiración de una pintura serena, esencial, limpia y diáfana, además de su apuesta por lo real o el reducido número de temas trasladados al soporte, concentrándose el cordobés en géneros como el bodegón, los interiores, la arquitectura y el paisaje para generar un universo plástico muy personal.

Una pintura que nada tiene de grandilocuente en el lenguaje ni en su dimensión física, sino que se presenta ante el espectador despojada, honesta e íntima. Así, sus bodegones evidencian el placer de pintar, la importancia del hecho pictórico en sí mismo, siguiendo la estela de artistas como Morandi, Filippo de Pisis o Edita Broglio, creadores que afrontaron la renovación figurativa desde la reinterpretación del clasicismo italiano.

La diputada provincial, Lorena Nieto, ha valorado una exposición que "nos acerca durante estos meses una cuidada selección de sus trabajos más recientes". "Hablamos de un pintor con más de tres décadas de trayectoria, marcadas por el trabajo constante, el esfuerzo y, sobre todo, por un profundo amor por la pintura, que le ha permitido desarrollar un estilo propio, honesto y muy reconocible", ha añadido.

El director del Murec y comisario de la exposición, Juan Manuel Martín, ha destacado que la muestra "presenta la obra de un artista profundamente realista, algo que resulta especialmente evidente en el espacio en el que nos encontramos, pero, sobre todo, de un creador cuya obra se caracteriza por una honestidad y una sinceridad absolutamente contundentes".

Con ello, ha subrayado que "existen otros artistas que miran la realidad y nos proponen su propia interpretación de ella, pero son muy pocos los que lo hacen con el rigor, la sensibilidad y el buen hacer que demuestra Luis".