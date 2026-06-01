El Palacio Provincial de Almería acoge hasta el 28 de junio la muestra fotográfica 'Alsendero'

Visita a la muestra de 'Alsendero'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces del Palacio Provincial acoge hasta el 28 de junio la exposición fotográfica del colectivo 'Alsendero' en la que, mediante sus imágenes, se da cuenta de la "espectacularidad de la naturaleza y los paisajes de la provincia de Almería".

El vicepresidente de Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha destacado la amplia red de senderos y rutas que 'Alsendero' "ha inmortalizado en este fantástico trabajo" a lo largo de los 103 municipios y sus caminos, que "permiten una conexión real con lo que nos rodea".

En una nota, Escobar ha definido esta exposición como "un trabajo extraordinario con el que se divulga y preserva el asombroso legado de nuestra belleza interior, se potencia el turismo activo y, al mismo tiempo, se invita a todos los almerienses y visitantes a conocer esos rincones ocultos que se encuentran en nuestra propia tierra".

Por su parte, el coordinador de la muestra, Juan Antonio Varona, ha recordado el inicio de 'Alsendero' y cómo surgió en 2005 cuando un grupo de técnicos de la Diputación de Almería puso en marcha un proyecto colaborativo con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios a los municipios.

En ese contexto, se empezaron a convocar rutas de senderismo con los integrantes de los grupos de trabajo, lo que dio lugar a la iniciativa. Desde entonces, han llevado a cabo más de 500 salidas con "una forma de trabajar unidos y juntos para conseguir objetivos", ha apuntado.

El comisario Blas Fuentes ha elogiado el trabajo de la asociación y de los fotógrafos y ha señalado que "técnicamente se compone de fotografías panorámicas, tipo mosaico de barrido, que tienen un plus de dificultad porque añaden lo que antes en la fotografía química no sabías como quedaba hasta el momento del revelado", y ha valorado "la variedad y belleza del paisaje almeriense en todas las vertientes que ofrece".

Como complemento a la exposición, se van a llevar a cabo dos actividades, una mesa redonda y una conferencia que se realizarán los días 4 y 12 de junio, respectivamente, en el mismo espacio expositivo, con entrada libre hasta completar aforo y que girarán en torno a la exposición y los senderos de la provincia.

Las fotografías que compone la exposición han sido efectuadas por Domingo Leiva y Paco Pérez. El horario de visita de la muestra es de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 y 17,00 a 21,00 horas, y los sábados de 10,00 a 15,00 horas, en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, en calle Navarro Rodrigo, hasta el próximo 28 de junio.