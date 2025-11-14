La película 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Garloe, abre el certamen 'Ópera prima' del Festival de Cine de Almería

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Guillermo Garloe ha abierto este viernes el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera prima' que se celebra en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con su ficción 'Ciudad sin sueño', rodada en el "anárquico" asentamiento madrileño de Cañada Real visto a través de los ojos de un adolescente.

"Estoy muy contento porque para la gente que interpreta la peli, 'Ciudad sin sueño' es una forma de consagrar y de dignificar sus vidas, su identidad, su mundo", ha explicado el cineasta durante la presentación del film acompañado del productor David Salas, con quien ha narrado su experiencia a la hora de afrontar el rodaje.

Garloe ha señalado que los protagonistas de la cinta, que interpretan los propios habitantes de Cañada Real, "sienten que esas imágenes les pertenecen" y por ello "se sienten muy orgullosos"; una sensación que, según ha explicado, compensa las vicisitudes vividas durante la preparación y rodaje de la película en un espacio "completamente caótico".

La producción, que llegará a las salas el próximo 21 de noviembre, ha supuesto para el director tener que estar "presente" durante seis años en la vida de los integrantes del elenco para, desde el "trabajo", la "humildad" y la "paciencia" conseguir una cinta madura que parte de la observación y de la capacidad de entender el entorno y a sus protagonistas.

"Es lo mismo si no han comido, o no han desayunado, o no han dormido. O el día anterior tuvieron que descargar tres camiones y tienen la espalda reventada", ha narrado el director, quien cree que su trabajo ha ayudado a que la comunidad gitana "se sintiera vista, se sintiera escuchada" desde sus propias aportaciones y con interpretaciones hechas desde la "originalidad" y la "singularidad".

El doble ganador de un Goya por el documental 'Frágil equilibrio' y el cortometraje 'Aunque es de noche' enfrenta ahora la promoción nacional e internacional de la película tras la gran acogida que la cinta obtuvo en el Festival de Cannes, donde ganó el premio al mejor guion en la Semana de la Crítica del Festival.

La película narra la vida de Toni, de 15 años, que vive en Cañada Real. Orgulloso de pertenecer a su familia de chatarreros, pasa los días junto a su abuelo, al que admira y sigue a todas partes. Pero las máquinas de demolición se acercan a la parcela en la que vive y amenazan con arrasar todo lo que conocen. Su abuelo se niega a marcharse, cueste lo que cueste.

"En esas oscuras noches sin electricidad, las leyendas de su infancia empiezan a sentirse más reales que nunca. Mientras todo cambia a su alrededor, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que está a punto de desaparecer", señala la sinopsis del film, el primero de los doce que entran en la principal sección competitiva de Fical.