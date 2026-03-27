La periodista Carmen López presenta su poemario 'A destiempo' en la UNED de Almería

De izquierda a derecha, la periodista Antonia Sánchez, la autora Carmen López y la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez, durante la presentación del poemario 'A destiempo' en la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista almeriense Carmen López ha presentado este viernes su poemario 'A destiempo', editado por Talón de Aquiles, en un acto celebrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Almería, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

López ha estado acompañada por la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez y por la periodista Antonia Sánchez Villanueva, encargada de presentar la obra y de compartir algunas de sus claves.

El libro versa, según recoge su sinopsis, sobre "las ausencias, el amor y los momentos que perduran en el tiempo". En ese mismo texto se indica que, "sin vericuetos en los que perderse, con sencillez de lenguaje y un particular ritmo", sus versos llevan a "historias no vividas, por abandonos que no han existido o por ciudades poco amables", además de detenerse en "los tiempos que corren para la política y la importancia de la libertad".

La sinopsis subraya además que "el amor y la vida también están presentes en esta obra de madurez", en la que "se respira también el dolor de haber pasado por varios procesos oncológicos que le han dejado una profunda huella".