Adelante Andalucía cree que los debates a cinco han servido para reivindicarse como la "mejor respuesta" a Moreno

El candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, atiende a los medios tras el debate de Canal Sur. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha valorado el desarrollo del debate a cinco que se ha celebrado este lunes en Canal Sur, y ha lamentado que no haya más como éste y como el que organizó hace una semana RTVE para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque sirven, en su opinión, para presentar a su formación como "la mejor respuesta" a las políticas del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así lo ha venido a trasladar el candidato de Adelante en su atención a medios tras el debate para valorar su desarrollo, donde ha comentado que "ojalá hubiera más debates", pero "desgraciadamente no los hay", porque, en su opinión, los andaluces han visto cómo a Juanma Moreno "se le cae la careta".

En esa línea, ha sostenido que se ha visto en el debate que la política del Gobierno del PP-A está destinada a "beneficiar a las clases más enriquecidas, a los privilegiados", y, ante eso, "humildemente creemos que la mejor respuesta es una izquierda nueva, fresca, valiente programáticamente", que también se diferencia "del Gobierno central", y que es la que, a su juicio, representa Adelante Andalucía.

José Ignacio García ha defendido así que "esta izquierda, que es andalucista e independiente del Gobierno central, es la mejor forma de echar a la derecha", ha concluido.

