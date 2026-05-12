Los candidatos suman la lucha contra el narcotráfico a la sanidad y la financiación en el debate de RTVA

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el inicio del debate electoral de cara al 17M celebrado en Canal Sur. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en las costas de Huelva el pasado viernes ha marcado una parte del segundo debate electoral televisivo de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo celebrado en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Un debate en el que han participado los cinco candidatos de los partidos con representación parlamentaria, es decir, por el PP-A, Juanma Moreno; por el PSOE-A, María Jesús Montero; por Vox, Manuel Gavira; por Por Andalucía, Antonio Maíllo; y por Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el que la sanidad y el modelo de financiación han estado presentes.

"Todos contra mi", ha espetado Moreno en un momento del debate en referencia a los reproches que ha recibido a lo largo de los más de 100 minutos en los que los candidatos de la oposición han centrado sus críticas en la gestión de los servicios públicos.

En el segundo bloque, el candidato a la reelección por el PP-A ha respondido a las preguntas acerca de la crisis de los cribados asegurando que "hubo un problema de información con 2.317 mujeres, el 80 por ciento" de ellas de un mismo hospital en la provincia de Sevilla, y ha defendido la actuación de su Gobierno, que pidió "perdón", citó a las mujeres afectadas para hacerles "la segunda prueba, la determinante, antes del 30 de noviembre" del pasado año, aprobó un plan de choque "con 100 millones de euros de inversión", y "toda la cúpula de la Consejería de Sanidad cayó" como consecuencia de lo sucedido.

Unas explicaciones que han recibido respuesta por parte de la oposición. Montero ha afeado a Moreno que lleve en sus listas "a los dos consejeros de salud que estaban cuando sucedió la crisis de los cribados", en referencia a Jesús Aguirre y Catalina García, candidatos del PP por Córdoba y Jaén, respectivamente.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado a Moreno de "mentir a las mujeres que fueron víctimas del fallo de los cribados". "Y cuando le pillamos una mentira, dijo otra, y después se hizo la víctima ante ellas, y luego las atacó", le ha afeado el también coordinador de IU al presidente de la Junta, a quien ha augurado que en las elecciones del domingo le van a "echar, porque Andalucía merece un gobierno que diga la verdad".

MORENO AFEA A VOX Y ADELANTE NO PARAR LA CAMPAÑA

La muerte de los dos agentes en Huelva y el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han sido objeto de intensos momentos dentro del debate. Moreno ha pedido más medios en la lucha contra el narcotráfico al mismo tiempo que ha afeado a Vox y Adelante Andalucía no haber suspendido la campaña electoral tras la declaración de luto oficial por el siniestro.

En respuesta a este comentario, Vox ha señalado a Moreno por "hacer campaña en Galicia" el día posterior a la muerte de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024. Los candidatos del PSOE, Por Andalucía y Adelante han relacionado la muerte de los agentes con los casos de siniestralidad laboral en la comunidad. Asimismo, Montero ha defendido el aumento de recursos por parte del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Moreno y Montero se han enfrentado con respecto a la gestión del accidente de Adamuz. El candidato del PP-A a la reelección ha pedido a Montero "la verdad" sobre las causas del siniestro, a lo que la ex vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que la comisión de investigación sobre el accidente "determinará la verdad, incluso lo que pasó en el 112".

ACUSACIONES MUTUAS DE "NO DEFENDER ANDALUCÍA"

El tercer bloque del debate ha estado centrado en la financiación de Andalucía, un espacio en el que la candidata socialista ha sido objeto de críticas por parte de la mayoría de candidatos, incluido el de Adelante Andalucía, por su modelo presentado en su etapa de ministra de Hacienda.

Montero ha defendido que su propuesta otorgaba más recursos a Andalucía en comparación con la petición de financiación de Moreno. "Mire, señor Moreno, pidieron 4.000 millones de euros y le hemos dado 5.700, y usted no tiene derecho a rechazar ese dinero", ha señalado al mismo tiempo que ha remarcado que "siempre ha beneficiado a Andalucía".

"Usted sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo", ha señalado Moreno, al mismo tiempo que ha acusado a la candidata socialista de "traicionar" a Andalucía.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que su formación no comparte el modelo que presentó Montero en enero de este año porque "sigue perjudicando a Andalucía". En esta línea, Montero ha pedido, tanto a García como a Moreno, que "cuenten su propuesta de financiación".

MORENO PIDE "SOLIDEZ" Y MONTERO LLAMA A LA "ALTERNATIVA REAL"

En su intervención final, el conocido como 'minuto de oro', Moreno ha apelado a los andaluces a votar con "solidez" ante el "desconcierto".

"Sé que estarán ya abrumados, incluso cansados de esta situación que se vive en la confrontación electoral antes de una campaña. Pero los andaluces pueden tener la certeza de que aquí hay un gobierno que sabe lo que quiere hacer, que tiene una hoja de ruta trazada", ha reafirmado.

Por su parte, Montero ha subrayado su defensa de los servicios públicos y ha apeleado a "la mayoría" para formar una "alternativa real de Gobierno".

"Somos más los que creemos que a mayores beneficios, mejores salarios. Somos más los que confiamos en un sistema sanitario, en una sanidad pública que nos atienda sin demora", ha reseñado.

Gavira ha insistido en su propuesta de "prioridad nacional". "Nos merecemos ser los primeros, nos merecemos tener un gobierno para que no seamos los últimos de la fila. Nos merecemos tener un gobierno que defienda a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a nuestra pesca. Frente a quienes les hacen la vida imposible", ha subrayado.

El candidato de Por Andalucía ha apelado a su experiencia personal y política para "luchar en un momento determinante". "No me perdonaría no haber hecho nada por evitar el desmantelamiento de una sanidad pública que me salvó la vida, como muchos de vosotros", ha destacado.

Los turnos han empezado con la intervención de José Ignacio García que ha pedido "votar con el corazón". "La historia la escribe la gente normal y corriente, los trabajadores. La historia la hacen los pueblos y si nos movilizamos podemos cambiar la historia", ha señalado.



