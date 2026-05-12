Maíllo reivindica a Por Andalucía como "izquierda confiable" frente a un Moreno "incómodo" en el debate de la RTVA

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, valora el segundo debate 'a cinco' en la RTVA - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha salido satisfecho este lunes del segundo debate 'a cinco' celebrado en RTVA con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y se ha mostrado convencido de que su coalición se ha reivindicado como "izquierda confiable" frente a unpresidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, al que ha visto "incómodo".

En una comparecencia ante los medios minutos después de concluir el debate en la RTVA, Maíllo ha destacado que ha sido un debate "muy encorsetado" que ha ido "de menos a más" del que sale "contento" frente a un Juanma Moreno que, a su juicio, "estaba incómodo, contando los minutos que quedaban para que acabara".

Tras criticar la organización del debate en bloques "hiperconcentrados", el candidato de Por Andalucía se ha felicitado por haber podido plantear "propuestas y soluciones de una izquierda solvente y confiable" al que ha trasladado un "mensaje de certidumbre, seguridad y capacidad de gobierno si los andaluces nos dan su confianza" en las urnas.

"Esa era nuestra intención, sentir que haya mucha gente que piensa que Por Andalucía es una izquierda solvente, fiable, que merece la pena apoyar y que merece la pena que forme parte del ciclo político en Andalucía como fuerza determinante y que abra la conquista de derechos sociales en Andalucía", ha concluido Maíllo.

