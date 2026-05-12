Gavira insiste en la necesidad de "un gobierno valiente" frente al PP y el PSOE tras el debate de RTVA

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El candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Manuel Gavira, atiende a los medios tras el debate electoral celebrado en RTVA. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: martes, 12 mayo 2026 0:43
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SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha insistido en la necesidad de "un gobierno valiente" frente al PP y al PSOE, al mismo tiempo que ha reiterado en su propuesta de "prioridad nacional" en políticas como la vivienda y las ayudas sociales.

"Los andaluces el 17 de mayo tendrán que decidir lo que van a tener otras regiones de España o tener un gobierno que no se moje", ha afirmado Gavira en una atención a los medios tras el debate electoral celebrado este lunes en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

En este sentido, ha puesto de ejemplo los acuerdos de gobierno alcanzados con el PP en comunidades como Extremadura y Aragón para defender "un gobierno que afronte las principales preocupaciones de los andaluces".

"Los datos de uno y los datos de otro, lo que viene a reflejarse es que Andalucía va a seguir lastrada por el crecimiento que van a tener otras partes de España. Nosotros queremos que Andalucía sea la primera porque tenemos posibilidades de ser la primera y porque queremos ser los primeros", ha remarcado.


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