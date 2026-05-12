Rifirrafe entre Moreno y Montero sobre financiación, con acusaciones mutuas de no defender a Andalucía

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (1i) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, han protagonizado este lunes, en el debate electoral de la RTVA con motivo de los comicios autonómicos del 17 de mayo, un rifirrafe a cuenta de la financiación autonómica, con acusaciones mutuas de no priorizar la defensa de los intereses de Andalucía por distintos motivos en uno y otro caso.

El bloque sobre 'Gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza' del debate electoral celebrado en la RTVA ha centrado buena parte del tiempo en la financiación autonómica.

Montero ha sido la primera en sacar el tema al preguntarle a Juanma Moreno por qué "incumple el mandato del Parlamento de Andalucía que aprobamos por unanimidad", con matiz del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, sobre que Ciudadanos (Cs) no lo votó y "desapareció".

"Yo no incumplo absolutamente nada; llevamos mucho tiempo trabajando y reivindicando algo que es justo para Andalucía, lo he hecho en la oposición y lo he hecho en el gobierno", le ha contestado Juanma Moreno, quien ha dicho a Montero que la que ha cambiado es ella, ya que cuando era consejera de Hacienda en la Junta exigía al Gobierno central del PP un nuevo modelo de financiación y ahora "tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña" para que "su jefe", Pedro Sánchez, "pueda seguir la Moncloa", mientras "ha hipotecado" y ha hecho una "traición" a Andalucía".

"Siempre he beneficiado a Andalucía", le ha replicado Montero, que lo ha acusado de "mentir".

"Mire, señor Moreno, pidieron 4.000 millones de euros y le hemos dado 5.700, y usted no tiene derecho a rechazar ese dinero", ha señalado la candidata del PSOE-A a Moreno en referencia al nuevo modelo de financiación autonómica que presentó siendo todavía ministra de Hacienda.

"No tiene derecho por un simple interés partidista. Usted en esto es más genovés que andaluz. Sabe que esto le viene bien a Andalucía, pero lo que ocurre es que sigue las instrucciones de Génova", ha señalado Montero, quien ha pedido a Juanma Moreno que "no se esconda detrás de Cataluña ni detrás de Pedro Sánchez y diga por qué le está negando el pan y la sal a Andalucía".

"Usted no nos está regalando nada", le ha replicado Juanma Moreno, haciendo referencia a la recaudación en Andalucía a través de los impuestos. "Usted sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo", ha señalado Moreno a Montero, quien ha insistido en que el modelo que presentó en enero "beneficia claramente a Andalucía".

"Usted no tiene derecho a que los andaluces no vayan a tener mejores servicios públicos, más vivienda o mejores salarios los empleados públicos por puro interés partidista, escondiéndose detrás de Cataluña, y le está negando a Andalucía el pan y la sal", ha trasladado la candidata del PSOE-A a Moreno, a quien ha exigido que diga cuál es su modelo de financiación alternativo, para acto seguido añadir que "ninguno".

Ha pedido a Moreno que concrete "qué agravio es el que vive Andalucía respecto a Cataluña", porque "usted miente todo el tiempo con Cataluña". Lo ha acusado de esconder su "falta de gestión" en una "confrontación con el Gobierno de España y en un supuesto agravio andaluz".

"Siempre los catalanes", ha dicho Montero a Moreno, quien ha replicado que el ama Cataluña porque nació allí, y ha preguntado a la candidata socialista por qué no ha dejado el escaño en el Congreso de los Diputados. "Por una razón, porque una vez que pase este trámite va a volver usted a Madrid", ha añadido Moreno acto seguido.

"Andalucía siempre pierde cuando hay un pacto entre el Partido Socialista y el independentismo-separatismo catalán", ha dicho Juanma Moreno, ante lo que Montero ha respondido que presidentes autonómicos del PP han llegado a reconocer que el nuevo modelo de financiación que se ha puesto sobre la mesa es "positivo" para esta comunidad.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado que cuando Montero habla de condonación de la deuda, en el fondo, "lo que se perdona es el dinero que ustedes nos malversaron y nos prevaricaron durante de los años de corrupción socialista".

Tras decir Montero que eso es "falso", Gavira ha insistido en que "ustedes nos malversaron y nos prevaricaron y ahí está la sentencia, una detrás de otra, y cada día hay un caso de corrupción socialista": "Ese es el dinero de los andaluces y esa es la condonación que ustedes nos proponen". Ha señalado que PSOE y PP, aunque se peleen, son "iguales" y tienen casos de corrupción.

Montero ha respondido a Gavira, sobre el asunto de la corrupción, que al presidente de Vox, Santiago Abascal, lo están "denunciado" compañeros del partido por "corrupción" en su fundación.

"¿Dónde están esas denuncias?, señora Montero, si es usted la que ha tapado los escándalos de corrupción de todos los babosos del Partido Socialista; ¿que lecciones nos está dando?", palabras de Gavira que han llevado a Montero a pedirle "respeto".

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado dispuesto a "elevar el nivel" en el debate sobre la financiación. Ha acusado a Moreno de haber sido el primero "que ha agujereado la posibilidad de capacidad de ingreso autonómico, precisamente para no agujerear la fiscalidad andaluza de los superricos, amigos suyos y después pedir el dinero que falta".

Ha acusado a Moreno de "anteponer los intereses de su amigo" Alberto Núñez Feijóo a los intereses de Andalucía. A su juicio, Moreno ha sido el presidente autonómico "que menos ha reivindicado el autogobierno y menos ha defendido Andalucía frente al gobierno central".

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que su formación no comparte el modelo que presentó Montero en enero de este año porque "sigue perjudicando a Andalucía".

"En el momento en el que no se compensa toda esa deuda histórica de infrafinanciación y de agravios con Andalucía que hemos tenido durante décadas, estamos hablando de que sigue perjudicando a Andalucía", ha señalado García, quien ha criticado la posición de Juanma Moreno de "pedir a Madrid con una mano y con la otra mano, universidades privadas, sanidad privada y rebajas fiscales a los ricos".

"Señor García, no conozco el modelo alternativo que usted presenta, en cualquier caso, dirigentes suyos defendían el cupo andaluz", ha replicado Montero a García, y ha querido dejar claro que "no hay ordinalidad" en el modelo que presentó en enero.

García ha protagonizado un rifirrafe con Manuel Gavira al hilo de la inmigración. Ha llamado al candidato de Vox "mala persona".