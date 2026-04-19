Periodistas de Pekín exploran el destino 'Costa de Almería' para promocionarlo en China

Representantes institucionales acompañan a un equipo de periodistas procedentes de Pekín durante una visita al Mercado Central de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, colabora en la organización de un viaje de trabajo con un equipo de periodistas procedentes de Pekín, impulsado por la Oficina Española de Turismo (OET) en la capital china, para dar a conocer distintos recursos del destino.

En el marco de esta acción, la diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, junto a los concejales de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca y Ana Trigueros, recibieron al equipo de periodistas, a quienes acompañaron en una visita al Mercado Central de la capital.

Herrada ha destacado que esta acción permite dar a conocer distintos recursos turísticos de la provincia a profesionales de la comunicación internacional, a través de un programa que incluye espacios patrimoniales, culturales y gastronómicos.

"La visita al Mercado Central forma parte de este recorrido, en el que se muestran elementos representativos de nuestro patrimonio, como es este espacio, y de nuestra gastronomía almeriense, como son los productos que encontramos aquí", ha explicado la diputada provincial.

Por su parte, el concejal almeriense ha destacado que, a través de esta visita, los medios de comunicación internacionales "pueden descubrir los magníficos productos locales con los que cuenta nuestra ciudad".

"Además, descubren también la arquitectura centenaria de Almería a través de este maravilloso Mercado Central, que es uno de los principales encantos turísticos de la ciudad", ha añadido Pérez de la Blanca.

Durante esta visita, los profesionales han podido conocer de primera mano este espacio representativo de la actividad cotidiana de la ciudad, así como la oferta de productos locales y el funcionamiento del Mercado Central, en el contexto de las acciones previstas dentro del programa del viaje.

El itinerario diseñado incluye diferentes enclaves de la provincia "con el fin de mostrar su diversidad territorial, patrimonial y paisajística". Entre las localizaciones contempladas se encuentran la Alcazaba de Almería, el entorno del Cable Inglés, el Desierto de Tabernas, la Geoda de Pulpí o el Observatorio Astronómico de Calar Alto, así como distintos municipios del levante almeriense.

Asimismo, el programa incorpora visitas a espacios vinculados a la cultura y al ámbito audiovisual, junto a experiencias relacionadas con la gastronomía, que forman parte del recorrido previsto para la realización de contenidos audiovisuales destinados a su difusión en plataformas digitales del mercado chino.

Este viaje de trabajo se enmarca en las acciones de colaboración institucional orientadas a "facilitar el conocimiento de diferentes recursos del destino" por parte de profesionales del ámbito de la comunicación internacional.

Este proyecto está a cargo del señor Ziliang Zhan, que ejerce como productor y cámara en los rodajes de los 'livestreamings' y vídeos. Zhan es productor audiovisual de 'WeChat Channels', una plataforma de contenido en formato fotográfico y de vídeos cortos integrada en 'WeChat', similar a 'TikTok' o 'Instagram Reels', que permite a usuarios, marcas e 'influencers' compartir contenido público.

La cuenta en Sina Weibo suma 1,5 millones de seguidores y esta plataforma es la red social de 'microblogging' líder en China. Creada en 2009 por 'Sina Corporation', supera los 500 millones de usuarios activos.

Las fechas previstas para la emisión de dos 'livestreamings' de Almería en 'WeChat Channels' de Turespaña en China serán antes del 30 de abril de 2026.