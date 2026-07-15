La Revista Desencuadre presenta su número 11 en el Patio del Mandarino de Almería

La presentación del número 11 de la Revista Desencuadre. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Revista Desencuadre ha presentado el martes 14 su décimo primer número, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Fundación Ibáñez Cosentino.

En la presentación han participado la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Almudena Morales; el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca; el director de la revista, Pepe Jiménez, y la presidenta del Colectivo Fotográfico Desencuadre, Marina Rodríguez, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Antes de comenzar su intervención, Morales ha trasladado el pésame a las víctimas, familiares y personas afectadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos y Bédar. Asimismo, ha agradecido el trabajo y la entrega de todos los profesionales, cuerpos de emergencia y voluntarios que han participado en las labores de extinción y apoyo durante esta emergencia.

Al hilo, la vicepresidenta de la Diputación ha destacado que "la fotografía es una de las formas más bellas de conservar la memoria y de contar quiénes somos. Por eso, iniciativas como Desencuadre tienen un valor especial, porque reúnen talento, sensibilidad y compromiso con la cultura, al tiempo que nos invitan a detenernos y contemplar nuestra realidad desde una mirada diferente".

Asimismo, Morales ha subrayado que "desde la Diputación de Almería seguimos apoyando proyectos que difunden nuestro patrimonio y nuestra identidad cultural. La colaboración dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar demuestra cómo la fotografía puede convertirse en una gran aliada para preservar nuestras tradiciones y proyectarlas más allá de nuestras fronteras, poniendo en valor la riqueza cultural de la provincia".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado que "es un placer acompañaros en la presentación de un nuevo número de la revista-D, una publicación que demuestra que la fotografía en Almería no solo tiene una gran historia, sino también un presente y un futuro llenos de talento".

En este sentido, el edil ha reconocido que "desde el Ayuntamiento apoyamos iniciativas como esta, que ponen en valor a nuestros fotógrafos y fotógrafas, fomentan la creación contemporánea y proyectan la imagen de nuestra ciudad desde una mirada local con vocación universal".

Por su parte, la presidenta del Colectivo Fotográfico Desencuadre, Marina Rodríguez, ha explicado que este número supone "el inicio de una nueva etapa de la revista bajo la dirección de Pepe Jiménez" y ha mostrado su deseo de que el proyecto "continúe creciendo durante muchos años más". Además, ha agradecido el respaldo de todas las personas y entidades colaboradoras, así como de los patrocinadores que hacen posible la continuidad de esta publicación.

Asimismo, el director de la revista, Pepe Jiménez, ha agradecido el apoyo institucional y la cesión de espacios que sirven de escaparate para la fotografía almeriense, al tiempo que ha reconocido el trabajo del "amplio equipo de colaboradores" que hace posible cada edición.

Así, Jiménez ha esgrimido que este nuevo ejemplar toma el relevo del "emblemático y exitoso" número 10 y ha defendido la fotografía como "un acto cultural que transmite conceptos, ideas y emociones", señalando que la revista "quiere consolidarse como una publicación abierta a las nuevas narrativas visuales".

De esta forma, el número 11 de la Revista Desencuadre sitúa a la fotografía como herramienta para "interpretar, emocionar y contar el mundo desde miradas diversas". La publicación reúne entrevistas, reportajes y trabajos fotográficos que reflejan la "riqueza creativa de sus colaboradores, manteniendo una firme apuesta por la calidad, la sensibilidad y la libertad expresiva". "Cada página invita al lector a descubrir nuevas narrativas visuales y a reflexionar sobre la capacidad de la fotografía para comunicar mucho más allá de la imagen", han asegurado.

Por ello, han valorado que el Colectivo Fotográfico Desencuadre "continúa consolidando un proyecto cultural" que, tras once números, "sigue creciendo gracias al trabajo conjunto de fotógrafos, autores y colaboradores". La revista se presenta como un "espacio abierto al diálogo y al intercambio de ideas donde conviven diferentes estilos y enfoques" con el objetivo común de "fomentar una fotografía comprometida, creativa y cercana, capaz de inspirar y conectar con la sociedad".

En contexto, nacido en Almería como asociación cultural sin ánimo de lucro, el Colectivo Fotográfico Desencuadre trabaja para impulsar la fotografía como "herramienta de creación, divulgación y encuentro. Entre sus principales iniciativas destacan la edición de la revista, la organización de exposiciones, talleres, encuentros y proyectos colaborativos que han convertido a la entidad en un referente para la promoción y difusión de la cultura visual en la provincia".