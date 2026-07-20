Roquetas de Mar (Almería) acoge la 38ª edición de las '100 Horas del Deporte' del 12 al 16 de agosto

Presentación de Las 100 Horas del Deporte. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha presentado la trigésimo octava edición de las '100 Horas del Deporte', una de las citas más esperadas del calendario deportivo y social del municipio, que se celebrará del 12 al 16 de agosto y "volverá a convertir la ciudad en el epicentro del deporte, la convivencia y el ocio familiar".

Según ha concretado la Diputación de Almería en una nota, durante la presentación, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, José Juan Rubí, y la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado "la consolidación de este evento como una de las grandes señas de identidad del verano roquetero".

"Las 100 Horas del Deporte representan mucho más que una competición deportiva. Son un espacio de encuentro para familias, clubes, deportistas y visitantes, donde el deporte se convierte en una herramienta de convivencia, integración y promoción de hábitos de vida saludables", ha señalado el alcalde.

Por su parte, el concejal José Juan Rubí ha animado a la ciudadanía a participar en una edición que "volverá a reunir a miles de deportistas y aficionados, destacando el importante trabajo de los clubes, asociaciones y voluntarios que hacen posible cada año esta gran cita".

Al hilo, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha felicitado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por apostar por un "un evento deportivo que representa los valores de la sociedad almeriense, abierto a todo el mundo, de carácter gratuito y que se convierte en una gran fiesta deportiva y social", al tiempo de apostillar que "es un referente para otras provincias que han querido emular su espíritu y que demuestra el carácter acogedor y hospitalario de Roquetas de Mar y toda la provincia de Almería".

Como antesala del evento, el martes 21 quedará habilitado el apartado de inscripciones online en la página web oficial 'www.100horas.es', donde podrán formalizarse las inscripciones del 15 de julio al 6 de agosto para la mayoría de las competiciones oficiales y diversas actividades de la Zona Ocio.

Así, las inscripciones 'online' estarán disponibles para todos los deportes oficiales, además de actividades como Carrera de Gateos para Bebés, Carrera de Triciclos, Atletismo Infantil, Peque Fútbol 7, Fútbol 3x3 Street Basket, Dominó, Rally Fotográfico. Las actividades restantes de la Zona Ocio se gestionarán mediante inscripción presencial o 'in situ', según cada modalidad.

Además, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial podrán hacerlo los días 5 y 6 de agosto, tanto en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce como en la taquilla de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, en horario de 11,30 a 13,30 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Igualmente, determinadas pruebas admitirán inscripciones excepcionales el mismo día de la competición hasta completar plazas.

De este modo, esta edición reunirá competiciones de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, natación, pádel, petanca, tenis, tenis de mesa, voleibol y vóley playa.

En contexto, los torneos se desarrollarán en distintos espacios deportivos del municipio como el Pabellón Infanta Cristina, el Parque de Los Bajos, la Playa de La Romanilla, el IDM Las Salinas, el Centro Deportivo Roquetas 360, las pistas de tenis del Estadio Antonio Peroles, la Plaza de Toros y el Club de Petanca San Antonio.

Por otra parte, las 100 Horas volverán a ofrecer una programación paralela con actividades abiertas a la participación ciudadana, entre las que destacan rally fotográfico, dominó, fútbol 3x3, 3x3 'Street Basket', carrera de gateos para bebés, carrera infantil de triciclos, atletismo infantil, taller de iniciación a la gimnasia rítmica, taller de iniciación al patinaje, taller de introducción a la fotografía deportiva y 'Masterclass Senior Salud y Envejecimiento Activo', así como de HIIT, 'Masterclass Les Mills BodyPump & Shapes', una exhibición de Adiestramiento Canino y una carrera de participación de patinaje en línea.

Bajo este contexto, la programación arrancará el miércoles, 12 de agosto, a las 16,00 horas con el inicio oficial de la competición. Durante los cinco días se celebrarán pruebas de vóley playa, ajedrez, petanca, dominó, atletismo, natación, tenis de mesa, pesca deportiva, gimnasia rítmica, patinaje, fútbol 3x3 y "numerosas actividades familiares", finalizando el domingo 16 de agosto con las finales de los principales torneos y la Clausura General, prevista a las 21,30 horas en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

Para formalizar las inscripciones será necesario presentar en categorías Alevín e Infantil, una fotocopia o fotografía del Libro de Familia, DNI, NIE o partida de nacimiento; mientras que en Cadete, Senior, Veterano y Superveterano hace falta DNI, NIE, pasaporte o permiso de conducir.

En suma, desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos, clubes deportivos y visitantes a participar en una edición que "volverá a convertir Roquetas de Mar en un referente del deporte popular, ofreciendo más de cien horas ininterrumpidas de competición, ocio y convivencia para personas de todas las edades".