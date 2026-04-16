Sabores Almería acoge la presentación de una guía de recetas infantiles en la Feria del Libro

Presentación de una guía de recetas infantiles en la Feria del Libro de Almería en el espacio Sabores Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Sabores Almería ha acogido la presentación de la reedición del libro 'Guía de recetas almerienses para niños', del autor Antonio Zapata, en una actividad enmarcada en la programación de la 46ª Feria del Libro de Almería.

La iniciativa ha sido organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Almerienses y ha tenido lugar este miércoles en la tienda de Sabores Almería, según ha explicado la institución provincial en una nota, en la que detalla que, además, se ha realizado una muestra con la ejecución de una de las recetas.

La publicación propone un recorrido por la gastronomía tradicional de la provincia a través de recetas adaptadas al público infantil, con un enfoque didáctico y accesible.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y el autor, Antonio Zapata, han dado la bienvenida a todos los pequeños chefs que han participado en esta demostración de recetas y que posteriormente han podido llevarse el libro de forma gratuita por su participación. En la presentación ha asistido el director del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), Mario Pulido.

Sánchez ha indicado que "esta publicación es una reedición actualizada de un libro que ya formaba parte de Sabores Almería, realizada junto a su autor, Antonio Zapata".

En este sentido, ha añadido que "la obra propone un recorrido por la provincia a través de sus platos típicos, mediante una guía práctica, ilustrada y dirigida al público infantil, con personajes que acompañan este itinerario gastronómico".

El diputado ha detallado que la reedición cuenta con una tirada de 800 ejemplares y que su presentación se ha programado coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro, en el espacio de Sabores Almería.

Por su parte, Antonio Zapata ha explicado que "se trata de una colección de recetas que representan distintos rincones de la provincia, con presencia de platos y elaboraciones vinculadas a diferentes municipios y comarcas".

Asimismo, ha señalado que el contenido "incluye recetas ya conocidas que se han adaptado y explicado de forma más sencilla, con el objetivo de facilitar su comprensión a quienes no han cocinado antes", incorporando además propuestas variadas, entre ellas "una pizza almeriense".

La actividad se ha desarrollado como una propuesta que combina gastronomía y literatura, dirigida especialmente a público infantil, con el objetivo de acercar las recetas tradicionales de la provincia a las nuevas generaciones.