La Semana de la Enfermería 2026 acerca a la ciudadanía el trabajo de más de 4.000 profesionales en Almería

Una asistente coloca un mensaje en el panel de la campaña 'Pregunta a tu enfermera', con motivo de la Semana de la Enfermería 2026 en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Enfermería 2026 ha arrancado este martes en Almería con una programación de actividades que acercará hasta el jueves a la ciudadanía el trabajo de los más de 4.000 profesionales colegiados de la provincia desde el Centro Comercial Torrecárdenas y bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera'.

La Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, la Universidad de Almería (UAL), el Colegio de Enfermería y la Subdelegación del Gobierno han presentado esta iniciativa con motivo del Día Internacional de la Enfermería, en un acto que también ha incluido la entrega de varios reconocimientos en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

La presentación se ha celebrado en el Espacio Pérez Siquier del Hospital Torrecárdenas, con representantes institucionales del ámbito sanitario, académico y administrativo de la provincia. En el encuentro se ha destacado el "papel estratégico" de la enfermería en la atención sanitaria y comunitaria, según ha informado la institución provincial en una nota.

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha trasladado un mensaje de felicitación y respeto institucional a todo el colectivo de la provincia, al tiempo que ha subrayado "el papel transversal y estratégico" que desempeñan estos profesionales en el "engranaje sanitario".

Belmonte ha destacado que la labor de la enfermería va "mucho más allá de la asistencia directa", ya que abarca campos como la docencia, la gestión de recursos y la investigación científica, y ha incidido en el "valor ético y deontológico de una profesión que sitúa la dignidad del paciente en el centro de su actividad".

La diputada de Familia e Igualdad de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha señalado que este día "es una ocasión para reconocer la labor de una profesión esencial en la atención sanitaria y social". Asimismo, ha remarcado que la provincia de Almería cuenta con más de 4.000 profesionales colegiados que desarrollan su trabajo "desde la formación, la responsabilidad y la cercanía con las personas".

Nieto ha trasladado su agradecimiento a todos los enfermeros y enfermeras y ha dedicado una mención especial a quienes "prestan servicio en los centros de la Diputación", donde realizan una labor asistencial y de acompañamiento a mayores y personas con discapacidad. "Su trabajo contribuye cada día a mejorar la atención y el bienestar de las personas usuarias de estos centros", ha añadido.

La directora de Enfermería del Hospital Universitario Torrecárdenas, Gádor Ramos, ha reivindicado la profesión y ha puesto en valor el compromiso de los 1.883 enfermeros y especialistas del Hospital Torrecárdenas, del Materno Infantil Princesa Leonor y del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, que "sostienen el sistema con humanidad y excelencia las 24 horas".

Ramos ha defendido que la enfermería debe ocupar "espacios de decisión estratégica", ya que su visión "a pie de cama aporta una eficiencia y un valor insustituibles a la asistencia clínica".

"Es fundamental entender que invertir en enfermería no es un gasto, sino invertir en salud y en la sostenibilidad de nuestra sanidad pública", ha afirmado antes de renovar, bajo el lema 'Nuestra enfermera, nuestro futuro', el compromiso con la calidad y la seguridad de los pacientes.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha destacado que esta semana "es una oportunidad para abrir la profesión a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y reforzar la confianza en los cuidados enfermeros como elemento clave del sistema de salud".

Asimismo, ha subrayado la campaña 'El corazón que te cuida', que acompaña esta edición y pone en valor la dimensión humana, cercana y accesible de la enfermería.

La Semana de la Enfermería 2026 incluirá actividades divulgativas, acciones comunitarias y talleres de educación para la salud en el Centro Comercial Torrecárdenas, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, promover la prevención y visibilizar el trabajo diario de las enfermeras y enfermeros en un entorno abierto a la ciudadanía. La programación puede consultarse en la página web del Colegio y en sus perfiles de redes sociales.

La concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha resaltado que el acto reconoce "a quienes dedican su vida a cuidar de los demás; celebramos vuestra entrega, vuestra generosidad y esa humanidad que lleváis a cada consulta". La edil ha añadido que "la enfermería ha demostrado, en los últimos tiempos, que es la base de una atención sanitaria de excelencia".

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno en Almería, María Luisa Maroto, ha destacado "la labor de la enfermería en el campo de la sanidad exterior en los centros de vacunación internacional, así como su trabajo en el control sanitario de nuestras fronteras".

También ha puesto en valor "la capacidad técnica y científica del colectivo de la Enfermería y a la vez el componente humano que define a todas las personas que forman parte de esta profesión".

El vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la UAL, Gabriel Aguilera, ha agradecido al Colegio y al Hospital Universitario Torrecárdenas su iniciativa, ha felicitado a todos los profesionales de la enfermería y ha resaltado el papel de la formación en la UAL, con su profesorado "a la cabeza en los mejores rankings" y una Facultad de Ciencias de la Salud que "mejorará ostensiblemente sus instalaciones con un hospital simulado".

RECONOCIMIENTOS

Tras la presentación se han entregado varios galardones en el Hospital Universitario Torrecárdenas. El 'Reconocimiento a la excelencia asistencial' ha sido para María del Mar Torres Navarro y Olga González Feijóo, mientras que el 'Reconocimiento a la trayectoria docente' ha recaído en María Dolores Sánchez Miralles y Carmen María Mañas Ruiz.

El 'Reconocimiento a la investigación en enfermería' ha sido para Joaquín García Gálvez y Susana Triviño García, y el 'Reconocimiento al liderazgo y gestión de equipos' para María Ángeles Maqueda Martínez y Rosa María Hernández Belmonte. Asimismo, el 'Reconocimiento especial humanización del cuidado' ha sido para Alejandro Buendía Muñoz y Antonia Rubio Jaime.

El 'Reconocimiento especial por la excelencia en participación ciudadana y empoderamiento de los pacientes y sus familias' ha recaído en María Teresa Sánchez Gembero, y la 'Mención de honor a la calidad en la asistencia directa al paciente y su familia' ha sido para el personal de Enfermería de la Unidad de Oncología Médica.