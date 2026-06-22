La Skoda Titan Desert Almería 2026 estrena sede en Mojácar y tres etapas inéditas

Representantes institucionales y de la organización, durante la presentación de la VII Skoda Titan Desert Almería 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La VII Skoda Titan Desert Almería 2026 se disputará entre el 1 y el 4 de octubre y tendrá a Mojácar como nueva sede principal, con un "recorrido inédito" en la historia de la prueba y tres etapas completamente nuevas en la aventura almeriense.

La carrera, que alcanza su séptima edición en territorio andaluz después de haber agotado inscripciones en los últimos años, contará este año con cuatro etapas, más de 300 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo acumulado.

Tres de esas etapas serán inéditas, ya que la única que se mantiene intacta es la etapa reina, la Skoda We Love Cycling, en la que se sube el Alto de Velefique, que tendrá salida y llegada en el Circuito de Tabernas, con 100 kilómetros, 2.286 metros de desnivel y cinco estrellas de dificultad, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

La primera etapa, inédita, será Mojácar-Mojácar, con 73 kilómetros, 2.053 metros de desnivel y cinco estrellas de dificultad. La etapa Inversus, también nueva, unirá Mojácar y el Circuito de Tabernas, con 74 kilómetros, 1.650 metros de desnivel y cuatro estrellas de dificultad, mientras que la cuarta etapa, igualmente inédita, conectará el Circuito de Tabernas con Mojácar, con 60 kilómetros, 670 metros de desnivel y tres estrellas de dificultad.

La presentación oficial de la prueba se ha celebrado este lunes en el Patio de Luces del Palacio Provincial de Almería, en un acto en el que se han dado a conocer las principales novedades de una edición marcada por el traslado de la sede principal a Mojácar y por un trazado "mucho más mountainbiker", con constantes subidas y bajadas, menos tramos de arena y paisajes que la organización sitúa como "seña de identidad de la prueba".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto en valor los cambios de la prueba y ha destacado que Almería es "un paraíso para la práctica de la bicicleta".

"Ya no es solo nuestro fantástico clima, es que nuestra orografía permite preparar un recorrido completamente distinto, que pase por muchas localidades nuevas y aun así ofrecer un desafío deportivo sensacional", ha asegurado.

El presidente provincial ha trasladado su enhorabuena a los 'Titanes' que participen en la carrera y ha señalado que todos ellos "van a seguir descubriendo rincones y paisajes espectaculares del destino 'Costa de Almería'".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que, "con el apoyo fundamental de la Junta de Andalucía", el pasado mes de abril se puso en marcha una nueva edición del Desafío Ambassador, un proyecto que ofrece la inscripción totalmente gratuita para que "el talento de nuestra tierra llegue a lo más alto".

Martín ha remarcado que la Junta vuelve a apostar "firmemente por la igualdad" al respaldar a 12 ciclistas, seis hombres y seis mujeres, que podrán competir "sin costes" en la carrera. Además, ha recordado que este año el Gobierno andaluz ha concedido la Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia a Skoda Titan Desert Almería.

El alcalde de Mojácar, Francisco García, ha dado la bienvenida al pelotón a una localidad "pequeña, de alrededor de 8.000 habitantes, pero con mucho que ofrecer". "Estamos encantados de recibir a los cientos de 'Titanes' que nos conocerán en octubre", ha indicado antes de resaltar que descubrirán "un paraíso que aúna playa, montaña y un carácter acogedor".

El director general de Titan World Series, Jon Iriondo, ha señalado la unión entre la carrera y el territorio tras haber participado en la edición de 2025. "Pude disfrutar de un evento que se organiza con un nivel de precisión y cuidado increíble", ha declarado, al tiempo que ha destacado la colaboración entre organización, instituciones y patrocinadores.

El director deportivo de Titan World Series, Manuel Tajada, ha asegurado que el recorrido "encantará a los mountainbikers y a los ciclistas que ya conocían el recorrido anterior". "Han sido meses de trabajo intenso para diseñar este trazado, que respira bicicleta de montaña en cada metro en unos paisajes inéditos", ha explicado.

Tajada ha definido la propuesta como "un desafío duro y con mucho desnivel", aunque ha sostenido que "gustará mucho a los 'Titanes' que busquen un reto completamente nuevo".