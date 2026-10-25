Tíjola (Almería) reúne a productores agroalimentarios y chefs en un encuentro con exposición y showcooking

Encuentro en Tíjola (Almería) - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tíjola (Almería) ha acogido un encuentro de networking entre productores agroalimentarios y cocineros de la provincia, con una exposición de productos locales, una demostración de cocina en directo a cargo del chef Juanmi Molina, de Rustir Bistrobar, y una degustación final de los platos elaborados con materias primas de la comarca.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, a la actividad han asistido la diputada provincial de Iniciativas Europeas, Esther Álvarez, y el alcalde de Tíjola y diputado provincial, José Juan Martínez Pérez.

Álvarez ha explicado que el foro "reúne en un mismo espacio a quienes producen y a quienes cocinan, para que puedan conocerse, hablar de los productos y explorar posibles colaboraciones", y ha señalado que forma parte de las actividades de la Oficina del Reto Demográfico dirigidas a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El alcalde, José Juan Martínez Pérez, ha agradecido que Tíjola haya sido el municipio elegido para este encuentro: "Es una ocasión para que los productores de la comarca den a conocer sus productos a los cocineros y para que los vecinos vean cómo se trabajan en la cocina".

El encuentro ha combinado tres momentos. En la zona de exposición, los productores han mostrado sus referencias a los asistentes. Después, el chef Juanmi Molina ha cocinado en directo recetas con la cocina del Valle del Almanzora, explicando el origen y las propiedades de los productos utilizados. La jornada ha terminado con una degustación y un espacio de diálogo.

Han participado productos de cinco empresas de la comarca: las patatas La Tijoleña, los huevos La Molata, los embutidos Los Remedios, las conservas Boconia y los jamones Cortijo de Canata.

El foro se enmarca en la Oficina del Reto Demográfico Rural Dipalme y pone en contacto a productores y restauradores, para que lleguen acuerdos entre ambos para la presencia del producto local en la cocina de los restaurantes de la provincia.