Trasladan a un museo de Almería los hallazgos arqueológicos en las obras en la carretera de El Chuche

Visita a las obras de la carretera de El Chuche, en Benahadux (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las piezas arqueológicas localizadas durante las obras de emergencia para reparar la carretera AL-3102 en el paraje de El Chuche en Benahadux (Almería) tras los daños sufridos el pasado mes de diciembre han sido trasladadas a un centro museístico para su preservación tras los trabajos arqueológicos realizados en la zona.

Así lo ha trasladado la Diputación en una nota tras la visita realizada a las obras por parte del diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, y de la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, junto a miembros de la corporación municipal y técnicos.

La institución provincial ha recordado que el desprendimiento de un talud obligó a realizar obras de emergencia en la vía, si bien el hallazgo de restos arqueológicos llevó a interrumpir las labores provisionalmente hasta que el personal especializado pudiera documentar, proteger y trasladar los elementos "más relevantes".

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, a través del servicio de Bienes Culturales, constató a finales de enero la importancia de los restos arqueológicos localizados en esta zona próxima a un yacimiento.

El diputado provincial de Fomento ha señalado que la intervención "ha tenido en cuenta los condicionantes arqueológicos existentes en la zona, incorporando las medidas necesarias para garantizar la protección del patrimonio durante el desarrollo de la obra".

La intervención en el punto kilométrico 1+300 se inició a raíz los daños registrados a finales de 2025 como consecuencia de episodios de lluvias, que provocaron el deslizamiento del talud y la aparición de grietas en la calzada. Los daños "fueron agravándose hasta provocar el desprendimiento de parte de la calzada, lo que obligó a adoptar medidas de seguridad y a ejecutar una obra mediante procedimiento de emergencia", ha recordado Rodríguez.

Asimismo, el diputado de Fomento ha detallado que "los trabajos han consistido en la reparación de los daños mediante la ejecución de un muro de escollera y el refuerzo de la plataforma".

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux ha señalado que la actuación "ha permitido intervenir en la carretera del barrio de El Chuche mediante una obra de emergencia motivada por los daños ocasionados por las lluvias, con la ejecución de una escollera y otros trabajos necesarios para recuperar la vía".

En este sentido, ha indicado que la intervención "facilita la reapertura al tráfico y el tránsito de vecinos y usuarios de esta carretera, incorporando medidas orientadas a garantizar la seguridad en este tramo de la red viaria".

Los trabajos han consistido en la estabilización del terreno mediante la ejecución de un muro de escollera, así como el relleno interior con material granular, la coronación con zahorra y la ejecución de una losa de hormigón para reforzar la plataforma de la carretera.

Asimismo, se han repuesto elementos de contención y se ha mejorado el sistema de drenaje mediante la construcción de cunetas y un punto de evacuación de aguas para evitar la acumulación que originó el deslizamiento.

La intervención, cuyo plazo de ejecución es de un mes, se encuentra en su fase final, pendiente de la extensión de la capa de aglomerado asfáltico y la señalización horizontal.