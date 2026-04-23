El PP de Huelva destaca el "impulso y fortalecimiento" de los servicios públicos en Andalucía con Juanma Moreno

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este jueves en rueda de prensa. - PP HUELVA

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado el "impulso y la transformación que han tenido los servicios públicos desde que los populares, con Juanma Moreno a la cabeza, asumieron hace siete años el gobierno de la Junta de Andalucía.

El popular ha subrayado que en las dos últimas legislaturas "se ha invertido más en los servicios públicos que con los anteriores gobiernos del PSOE" y ha puesto de ejemplo "la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo o la vivienda pública" que "es lo que verdaderamente les interesa a los andaluces", ha indicado en una nota.

En este sentido ha valorado que en sanidad se ha "dejado atrás una etapa de infrafinanciación pasando de los 1.169 euros de inversión por habitantes en el año 2018, cuando gobernaba el Partido Socialista a los 1.887 euros de inversión en 2026, con Juanma Moreno y el Partido Popular".

Asimismo, ha señalado que en la comunidad autónoma "se ha pasado de 75.710 sanitarios que había en 2018 a 105.068 profesionales sanitarios", lo que "supone un incremento de más del 38% gracias a la inversión y apuesta decidida en materia sanitaria en estas dos legislaturas".

En educación, el presidente popular ha señalado que "ahora mismo hay 108.369 profesionales, un aumento con respecto a 2018 de 7.301 profesionales más en la educación pública andaluza desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía". Además, ha remarcado "la apuesta por una educación más inclusiva con una dotación de 636 millones de euros en atención a la diversidad, un incremento de un 87% respecto al año 2018".

"Un ejemplo claro de la apuesta de Juanma Moreno por la educación pública es el nuevo centro educativo público CEIP Muelle del Tinto, junto al barrio de Pescadería, una demanda histórica en la capital ya que antes no existía un colegio público en el centro de Huelva", ha dicho González.

En cuanto a Dependencia, ha manifestado que "se ha reducido el tiempo de espera en Dependencia en Andalucía en más de dos años y las listas en más de 70.000 situándose en 38.802 personas en lista de espera en Andalucía", un dato que, ha afirmado, "contrasta con los 109.470 andaluces en lista de espera a cierre de 2018 con el gobierno del PSOE al frente de la Junta".

En empleo, el líder de los populares onubenses ha indicado que "en Huelva se ha reducido las listas del paro un 42%". "Más de 21.000 onubenses han salido de la lista del paro desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía".

"Cuando gobernaba el Partido Socialista en el año 2018 en nuestra provincia había 50.280 personas que buscaban un empleo, que estaban en situación de desempleo, que estaban paradas, más de 50.000 personas cuando gobernaba el Partido Socialista. Ahora, con Juanma Moreno hay en situación de desempleo 29.009 personas", ha añadido.

VIVIENDA PÚBLICA

González ha manifestado que la política de vivienda "refleja también el cambio del modelo en Andalucía", apuntando que "en el periodo 2012-2018, de gobiernos del PSOE, se construyeron 4.412 viviendas protegidas en Andalucía", mientras que "en el periodo 2019-2025, gobierno de Moreno, se han construido en Andalucía 15.755 viviendas protegidas". "Esto supone "tres veces más viviendas para las familias andaluzas", ha subrayado.

"En definitiva, con Juanma Moreno y el Partido Popular se ha hecho una puesta sin precedentes por lo público en las ocho provincias andaluzas. Una apuesta por la defensa y por el fortalecimiento de los servicios públicos que es sin duda lo que le interesa a los andaluces", ha concluido.