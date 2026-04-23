Montero augura que Moreno mantendrá a la sanidad pública en el "lío" actual si sigue gobernando en Andalucía tras el 17M

La diputada del Congreso de los Diputados y ex Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, atiende a los medios en el Senado. (Foto de archivo). - Marta Fernández - Europa Press

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este jueves al presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, el "lío" que, en su opinión, tiene acerca de la sanidad pública andaluza, y ha augurado que ese "lío" se mantendrá si el dirigente 'popular' logra seguir gobernando tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Así lo viene a trasladar la candidata socialista en un vídeo que ha compartido en su cuenta en la red social 'X' en el que comienza señalando que Juanma Moreno "dice" que en sus años de gobierno en la Junta --que preside desde enero de 2019-- "no ha entrado a cambiar" el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "porque es un lío".

"Efectivamente, meter el copago en la sanidad pública es un lío; privatizar nuestro sistema sanitario es un lío; despedir profesionales y no motivarlos, es un lío", apostillado en ese vídeo María Jesús Montero, quien ha reprochado a Moreno que "no explica el plan que tiene para la próxima legislatura si es que gobierna", cuando "sería bueno conocerlo, porque si hasta ahora ha sido un lío", lo que "nos espera para el futuro" será "un lío" también, según ha augurado la dirigente socialista.

En su comentario en 'X', la candidata del PSOE-A ha incidido en señalar que "lo que tiene en la cabeza" Juanma Moreno "para la sanidad pública es un lío muy grande que no quiere ni mencionar, porque el copago va a levantar a la ciudadanía; porque la privatización va a soliviantar a la plantilla, y porque, frente al desmantelamiento, se va a encontrar a toda la sociedad".

"No quería tener ruido y lo va a tener, porque no le vamos a dejar", advierte la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía antes de zanjar su comentario en la citada red social con la etiqueta '#DefiendeLoPúblico'.

