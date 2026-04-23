PSOE de Granada dice que impulsará equipamientos "imprescindibles" como la Biblioteca de Andalucía y el espacio escénico

El PSOE anuncia en la precampaña del 17M que impulsará equipamientos “imprescindibles” como la Biblioteca de Andalucía, el espacio escénico y que mejorará el empleo en el sector cultural - PSOE GRANADA

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha afirmado en el marco de la precampaña de las elecciones andaluzas que si María Jesús Montero resultar ser elegida presidenta de la región impulsará en la provincia infraestructuras culturales "esperadas e imprescindibles" como la Biblioteca de Andalucía y el espacio escénico, entre otras, y desarrollará "una estrategia específica para mejorar el empleo en el sector".

En la Feria del Libro de Granada, junto a los candidatos Paco Cuenca y Fidel Guerrero, la cabeza de lista al Parlamento andaluz por Granada, Olga Manzano ha indicado que la cultura es un ámbito "estratégico con un enorme potencial en la creación de puestos de trabajo y en la dinamización de la economía provincial".

"Ocupa un lugar central en el PSOE y será Montero quien desarrolle el proyecto socialista, que apuesta por Granada como referencia mundial por derecho propio", ha subrayado.

Instalaciones como la nueva Biblioteca de Andalucía "necesitan un compromiso decidido. Un proyecto presupuestado desde 2018 y paralizado por el PP que ya debería estar operativo", ha considerado.

"Un nuevo incumplimiento de Moreno, al igual que el Plan de Equipamientos Culturales para la capital que incluía un museo y otro de arte contemporáneo, que aportarían aún más valor a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, una aspiración que apoyaremos con todas nuestras fuerzas y con financiación suficiente desde la Junta", ha criticado.

Tras apuntar que la cultura es "el mejor instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la libertad", ha lamentado que otras formaciones la vean como "una amenaza y la releguen a un papel secundario".

Sobre los trabajadores de la cultura y el patrimonio, Manzano ha dicho que compromiso del PSOE es impulsar las políticas culturales "con una estrategia específica para mejorar el empleo del sector y avanzar en su especialización".

"Es necesario acabar con su inestabilidad laboral, los bajos salarios y con una competencia intrasectorial que, a veces, se basa más en el precio que en la calidad. Asuntos que limitan el retorno económico, social y cultural para esta provincia", ha expuesto.

En ese contexto, Manzano ha advertido de que el 17M "nos jugamos mucho. Toca elegir entre la cultura como mera herramienta de promoción superficial, un claro retroceso, como representa el PP, o el modelo socialista que concibe la cultura pública, inclusiva y accesible como un derecho de ciudadanía y expresión fundamental de la identidad colectiva andaluza y granadina, así como un potente motor de desarrollo económico, junto al patrimonio, en el que hay que invertir".

EXIGEN UNA "APUESTA REAL" POR LA CULTURA

Por su parte, el candidato Paco Cuenca ha insistido en una apuesta "real" por la cultura por parte de la Junta a partir del 17M, pues "durante este tiempo con el PP ha estado de perfil y apoyando de manera timorata a Granada, la única candidata andaluza, como Capital Europea de la Cultura".

Cuenca ha asegurado que María Jesús Montero pondrá en marcha nada más llegar al Gobierno andaluz rescatará un proyecto que el PP ha metido en un cajón y ha abandonado, como es el espacio escénico".

También ha reivindicado la Biblioteca de Andalucía como "una deuda histórica con Granada" y ha lamentado que el Gobierno andaluz "haya ido dando patadas hacia adelante y cargándola de excusas". "Nosotros activaremos de inmediato este proyecto donde tiene que estar, en nuestra ciudad y en nuestra provincia", ha afirmado.

Ha incidido además en la necesidad de "acabar con el agravio" que sufre Granada en materia cultural, denunciando el "trato desigual" respecto a otras ciudades. "Ya está bien de que mientras Sevilla o Málaga cuentan con el respaldo presupuestario de la Junta, Granada reciba desprecio", ha añadido.

En ese sentido, ha apostado por recuperar una financiación justa para instituciones culturales clave para el Centro Lorca o la Orquesta Ciudad de Granada, "acabando con su discriminación y equiparándolas presupuestariamente a referentes como el Centro Picasso de Málaga o la orquesta de Sevilla".