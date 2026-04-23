Sanz se compromete a acelerar los trámites para afrontar "el gran proyecto" de ampliar el puerto de Sanlúcar (Cádiz)

Antonio Sanz atiende a los periodistas en el puerto de Bonanza en Sanlúcar. - PP

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz para las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Sanz, ha señalado en una reunión con la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda que el Gobierno andaluz es "muy consciente" de que el puerto de Bonanza requiere y merece de mejoras y se ha comprometido a acelerar todos los trámites para, "de la manera más inmediata posible", tener todas las autorizaciones pertinentes para afrontar el gran proyecto de ampliación del puerto de Sanlúcar, para lo que ya hay proyecto por valor de ocho millones.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Sanz ha indicado que para el puerto ya se ha adjudicado el contrato para la reparación del dique exento, por un montante de 3,5 millones, que comenzarán en el mes de junio. En este sentido, ha explicado que actualmente se están en el plazo posterior a la adjudicación, en los días para que alguien pueda presentar recursos y el tiempo que se le da a la empresa para que inicie la obra.

Por ello, ha incidido en que una vez concluidos estos plazos administrativos en el mes de mayo, las obras comenzarán en junio con un montante de 3,5 millones que "garantizarán la conservación, funcionalidad y durabilidad estructural del dique, que requería de esa mejora".

El dirigente del PP ha llamado la atención sobre que el puerto de Bonanza "no es uno más" dentro de los que gestiona la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sino que es "uno de los más importantes, y desde el punto de vista pesquero uno de los dos puertos más importantes de Andalucía". Solo la flota que tiene su base aquí en Sanlúcar está compuesta por 119 buques y en su lonja se comercializan productos de más de 190 barcos, ha apuntado.

Por ello, ha manifestado que el compromiso del Gobierno andaluz "va mucho más allá" de la reparación del dique exento y ha anunciado el compromiso trasladado a los pescadores de "trabajar por garantizar el normal funcionamiento operacional del propio puerto", lo que significa una segunda fase, la del "gran proyecto de ampliación del puerto de Sanlúcar", para lo que se ha comprometido a acelerar los trámites.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno andaluz tiene ya el proyecto elaborado, con una inversión en torno a los ocho millones de euros. Asimismo, ha señalado que está ya en la fase final de tramitación de todas las autorizaciones para poder hacer esa obra. Sanz ha explicado que entre las autorizaciones tienen que venir algunas de ellas del propio Ministerio, tanto en el ámbito de Costas como en el ámbito de Medioambiente.

El dirigente del PP ha recordado que "estas dos buenas noticias vienen a unirse a prácticamente los casi cuatro millones de euros que el Gobierno andaluz viene invirtiendo ya en el puerto en todos estos últimos años, en lo relacionado con la mejora tanto del edificio de la lonja, el centro de depuración de moluscos o el asfaltado de la zona". "Somos un gobierno previsor y, por tanto, nuestro compromiso es culminar esta obra con la ampliación definitiva del puerto al norte de la pasarela de acceso al dique con esa inversión de ocho millones de euros", ha concluido.