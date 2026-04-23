Bendodo (PP) defiende la gestión de Moreno frente al "paralelismo" de Montero con Sánchez: "Ambos se quemaron las manos"

1080998.1.260.149.20260423150314 El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios en la contraportada de la Feria de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, frente a la corrupción alrededor de la candidata del PSOE-A al Gobierno andaluz, María Jesús Montero, a la que ha calificado como "la alumna aventajada de Pedro Sánchez".

"Esta campaña electoral los andaluces solo tienen que comparar dos cosas, nada más. La gestión que hubo de los gobiernos socialistas y la gestión de Juanma Moreno en las dos últimas legislaturas. Moreno y el PP han conseguido que los andaluces se sientan orgullosos otra vez de ser andaluces", ha afirmado Bendodo este jueves en una atención ante los medios en Sevilla.

De cara a las elecciones del 17 de mayo, Bendodo ha asegurado que la victoria de Juanma Moreno "será la antesala del cambio en España" en vistas a unos próximos comicios generales.

En esta línea, el vicesecretario del PP ha puesto en valor las inversiones en sanidad y la política fiscal puesta en marcha por Moreno. "Todavía hay mucho que hacer, pero se han creado más de medio millón de puestos de trabajo en estos ocho años. Antes Cataluña era la comunidad autónoma de España con más autónomos, ahora es Andalucía", ha destacado Bendodo.

En contraposición, Bendodo ha lamentado los casos de corrupción vinculados al Gobierno central. "María Jesús Montero tiene muchos paralelismos con su jefe, con Pedro Sánchez. La señora Montero se quemó sus manos derechas y el presidente Sánchez se quemó sus manos derechas", ha subrayado.

El popular ha señalado al antiguo jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, que ha comparecido como testigo en el 'caso mascarillas'; el expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco, que ha sido citado a declarar a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de cohecho; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández.

Bendodo ha comparado estos tres nombres con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. "No es una normalidad democrática que el partido, la familia y el gobierno del presidente estén rodeados por la corrupción", ha remarcado.

En paralelo, el vicesecretario ha criticado que la candidata socialista "no haya aparecido en el Pleno esta semana cuando mantiene su acta de diputada". "Ella es una candidata de ida y vuelta, en cuanto pasen las elecciones, me apuesto con ustedes lo que quieran, que se vuelve a Madrid. Por eso mantiene el acta no hay otro motivo", ha remarcado.

"EMPEZÓ ROBANDO LAS PRIMARIAS Y NO HA PARADO"

Bendodo ha hecho referencia al vídeo publicado este jueves por 'The Objective' del Comite Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 tras el que dimitió el entonces secretario general, Pedro Sánchez que en mayo de 2017 fue reelegido para esa responsabilidad en las primarias que le enfrentaron entonces a Susana Díaz y a Patxi López.

Aquella reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos se produjo en un contexto en el que una parte del partido abogaba por que el Grupo Socialista se abstuviera en el Congreso de los Diputados para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno después de que se hubieran repetido las elecciones generales entre 2015 y 2016, con victoria en ambos casos del PP, pero lejos de la mayoría absoluta, lo que le impedía renovar en el Gobierno. Pedro Sánchez era contrario a esa posible abstención del PSOE que finalmente se acabó produciendo tras su dimisión al frente del partido.

El vicesecretario popular ha puesto en duda las primarias socialistas y ha indicado que el vídeo da a conocer que "había una urna escondida".

"Sánchez empezó robando en las primarias y desde entonces él y su equipo no han podido parar de robar. Lo digo así de claro y con todas las consecuencias", ha remarcado.

En esta línea, Bendodo ha señalado a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos como responsables de "meter papeletas fraudelentas para que Sánchez ganara las primarias". Unas primarias en las que Sánchez se enfrentó a Susana Díaz, a la que ha calificado como "la gran estafada".

"El señor Sánchez se subió al Peugeot con Koldo, Ábalos y Cerdán. Cuatro en el coche. Tres en la cárcel. Y parece ahora que ninguno entre ellos se conocía y se sigue sin conocer después de recorrer España en el mismo coche durante meses", ha destacado.

En este sentido, Bendodo ha asegurado que "la paciencia de los españoles ha llegado a su límite". "Sánchez no puede aguantar más, saliendo perdiendo las elecciones, no teniendo presupuesto y no teniendo apoyos parlamentarios. Cuanto antes se dé la voz al pueblo nuevamente, mejor para toda España, sin ninguna duda", ha concluido.



