La Universidad de Almería celebra el 9 y 10 de febrero sus II Jornadas de Ciberseguridad sobre Seguridad Nacional

Cartel de las II Jornadas de Ciberseguridad: Seguridad Nacional y Ciberdefensa en la UAL. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) acogerá el 9 y 10 de febrero las II Jornadas de Ciberseguridad: Seguridad Nacional y Ciberdefensa, un encuentro que abordará las crecientes amenazas que afectan al entorno digital y su incidencia en la vida personal y privada.

El evento, dirigido a toda la sociedad, contará con la participación de expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía y empresas tecnológicas líderes que compartirán su conocimiento y experiencias, según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

El vicepresidente de la institución provincial Álvaro Izquierdo ha destacado que la celebración de estas jornadas "representa un paso decisivo para reforzar nuestra resiliencia frente a las amenazas digitales que afectan a toda la sociedad. Desde la Diputación de Almería apoyamos plenamente esta iniciativa, que combina rigor académico, experiencia profesional y una visión de futuro orientada a la defensa de nuestros activos más sensibles".

"La ciberseguridad es un pilar estratégico para el bienestar de la ciudadanía, la protección de infraestructuras críticas y la garantía de nuestras libertades en el entorno digital", ha expresado.

Bajo la premisa de que "la Seguridad Nacional es un compromiso colectivo y no sólo una responsabilidad institucional", este encuentro "subraya la necesidad imperativa de proteger activos digitales, infraestructuras críticas, servicios esenciales y la cadena de suministro en un contexto geopolítico de alta complejidad".

El objetivo central de esta iniciativa es "la protección de la población, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, como menores y mayores, frente a riesgos que operan más allá de cualquier frontera física".

Este foro de conocimiento, impulsado de forma conjunta por la UAL a través del profesor José Antonio Álvarez Bermejo, la Diputación de Almería, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Google y Cosentino, y que cuenta con la colaboración de Splunk, Telefónica y Proofpoint, se desarrollará de forma simultánea en el Paraninfo de la UAL y en la Sala de Grados del Edificio de Gobierno.

El programa, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, se articula en torno a dos ejes fundamentales: la seguridad militar y la seguridad civil.

En el Paraninfo se darán cita organismos de prestigio como el Mando Conjunto del Ciberespacio, representantes del Ejército del Aire y la Armada, la unidad de inteligencia militar Brigada Rey Alfonso XIII y el CNI.

Asimismo, intervendrán figuras de reconocimiento internacional como el experto en análisis forense digital Pedro Sánchez Cordero, el especialista Yago Jesús y representantes de destacadas empresas tecnológicas de calado global.

Por su parte, la Sala de Grados ofrecerá un itinerario alternativo orientado al ámbito jurídico y la persecución del delito, "ideal para estudiantes interesados en aspectos legales".

Este bloque contará con las ponencias del jefe del Grupo Sexto de Ciberdelitos de la Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, el fiscal de delitos tecnológicos de Granada y referente andaluz, Francisco Hernández, la abogada y profesora experta en privacidad Ofelia Tejerina y especialistas en análisis forense digital de la firma Lazarus, encabezados por Manuel Huerta.

La jornada del día 10 de febrero reserva un espacio destacado para el talento joven, que permitirá a estudiantes de institutos y universidades participar en tres desafíos prácticos con premios de hasta 2.000 euros por reto, distribuidos entre los tres mejores clasificados.

Los retos incluyen 'A la caza del lobo solitario', donde se realizará el análisis forense de dispositivos intervenidos a un terrorista; una simulación de ataque de 'Ransomware' para analizar y detener la amenaza; y un escenario de 'Ciberdelito' en el que los participantes deberán defender una empresa online y capturar 'banderas' de seguridad.