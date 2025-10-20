Los vinos acogidos a la marca 'Sabores Almería' acuden en la feria Sur Wines & Gourmet de Málaga

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha llevado los vinos acogidos a este sello de calidad a la quinta edición de la feria Sur Wines & Gourmet, un evento de carácter profesional que se ha celebrado este lunes en el hotel NH Málaga en el que se han dado cita los principales agentes de este sector como bodegueros, distribuidores y productores de todo el país.

Los vinos de las bodegas Palomillo, Viñas Altas Vinos Cristina Calvache y Lauricius han tenido la oportunidad de dar a conocer la calidad y personalidad de sus caldos y establecer reuniones con los diferentes agentes profesionales del sector, según ha indicado la Diputación en una nota.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado que "la presencia de nuestros vinos en este evento como Sur Wines & Gourmet refuerza la imagen de calidad y prestigio que distingue a la marca 'Sabores Almería'. Estamos hablando de un escaparate profesional de primer nivel, donde nuestros productores pueden mostrar el carácter, la autenticidad y el sabor único que nace de la tierra almeriense".

Sánchez ha subrayado que "cada participación de 'Sabores Almería' en una cita nacional o internacional supone una oportunidad para abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales. La provincia de Almería no solo exporta frutas y hortalizas, sino también talento y excelencia en productos gourmet como nuestros vinos, que cada vez ganan más reconocimiento y valor añadido".

El representante de la Diputación ha remarcado que "'Sabores Almería' es sinónimo de esfuerzo, innovación y orgullo por lo nuestro. Detrás de cada botella hay una historia de superación, tradición y respeto por el entorno. Desde la Diputación seguiremos impulsando la promoción de nuestros productores para que los sabores de esta tierra sigan conquistando paladares dentro y fuera de España".

En esta quinta cita han participado más de 150 empresas y el público ha podido conocer más de 500 referencias de vino, a través de diferentes catas. Además, los visitantes han podido conocer de primera mano la marca de 'Sabores Almería', a través de una presentación.

La marca 'Sabores Almería' se traduce en más de 1.500 referencias agroalimentarias de 14 tipos de productos entre aceites, vinos, quesos, jamón y mieles, entre otros. Además, en la actualidad, la familia de 'Sabores Almería' cuenta con más de 150 empresas certificadas entre productores, hostelería y comercio.