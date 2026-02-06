La XIII Semana del Diseño reivindica el 'lujo invisible' del 17 al 20 de febrero en Almería

Presentación de la XIII Semana del Diseño en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Escuela Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería y la Diputación Provincial, a través de la marca 'Talento Almeriense', han presentado la XIII edición de la Semana del Diseño, una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad que se celebrará del 17 al 20 de febrero y que, en esta ocasión, se articula bajo el lema 'Luxe: el valor de lo invisible'.

La Semana del Diseño propone un programa de conferencias, talleres, exposiciones y encuentros que invitan a reflexionar sobre "el concepto de lujo desde una mirada amplia y contemporánea".

Este concepto "no se plantea como exceso, sino como aquello que no siempre se ve pero que aporta valor, como el tiempo, el conocimiento, el cuidado, la memoria, los procesos o los saberes compartidos", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

El diputado de Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que "para la Diputación es una enorme satisfacción poder coorganizar, un año más, junto a la Escuela de Arte, la decimotercera edición de la Semana del Diseño a través de nuestra marca 'Talento Almeriense', que se ha consolidado ya como la tercera gran marca institucional de la provincia, junto a 'Costa de Almería' y 'Sabores Almería'".

En este sentido, Sánchez ha resaltado que "'Talento Almeriense' se ha convertido en un auténtico distintivo de calidad que pone en valor el arte y la creatividad con acento almeriense y los proyecta con orgullo dentro y fuera de nuestra provincia".

"Desde la Diputación vamos a seguir apostando por esta marca como una herramienta estratégica para dar visibilidad a nuestros creadores, generar oportunidades y situar a Almería en el mapa nacional e internacional del diseño y la innovación cultural", ha añadido.

Por su parte, el director de la Escuela de Arte, Cristóbal Díaz, ha señalado que "la Semana del Diseño es un proyecto que nace desde el ámbito educativo, pero que año tras año trabajamos para que trascienda a la ciudad, a la provincia y al conjunto de la sociedad de nuestro entorno, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre formación, creatividad y realidad profesional".

"En esta edición, bajo el lema 'LUXE, el valor de lo invisible', queremos invitar a la reflexión sobre todo aquello que no siempre se ve, pero que es esencial: el tiempo dedicado a aprender, el esfuerzo diario, el conocimiento compartido y los valores que transmitimos desde esta institución. Una apuesta por poner en valor el proceso creativo y el compromiso con una educación artística de calidad", ha añadido.

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha trasladado el apoyo municipal a ambas instituciones con motivo de la celebración de "una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad que promueve el talento y la innovación en el ámbito creativo".

"Espacios de encuentro como este permiten que nuestros jóvenes compartan procesos creativos, experimenten nuevas disciplinas y desarrollen su identidad artística", ha valorado el concejal, quien ha asegurado que "el aprendizaje colaborativo, el intercambio de conocimientos y el crecimiento profesional son aspectos fundamentales en las primeras etapas de una carrera artística".

Entre las entidades colaboradoras se encuentran el Centro del Profesorado de Almería de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la concejalía de Integración, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento, el Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte.

En este sentido, la Liga Española de la Educación, Cajamar, Comercial Vera, Cosentino y Smurfit Westrock han desarrollado una implicación que refuerza la conexión entre el ámbito educativo, el tejido empresarial y la creación contemporánea.

La XIII Semana del Diseño se consolida así como un espacio de encuentro entre diseño, cultura y pensamiento crítico, en el que convive la formación y la actualización de la comunidad educativa con la apertura del Centro al público general.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El 17 de febrero la jornada comenzará de 8,30 a 9,00 horas con la inauguración. De 9,00 a 10,00 horas, Ernesto Artillo ofrecerá la ponencia 'Transmisión: formas heredadas de relación con lo divino', centrada en fotografía.

A continuación, de 10,00 a 11,00 horas, Vincenzo Paolo Bagnato abordará en 'Reinterpretaciones contemporáneas de los proyectos de viviendas y de mobiliario de Charlotte Perriand' cuestiones relacionadas con interiores y mobiliario.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se desarrollarán los talleres 1 y 2: 'Transmisión: lo que tienes en las manos', con Ernesto Artillo, y 'El lujo de lo intangible', con Miguel Canale.

Por la tarde, de 16,00 a 17,00 horas, Javier Royo impartirá 'Creatividad para provocar', en el ámbito de la ilustración. De 17,00 a 18,00 horas, Miguel Ortega Delgado ofrecerá 'El lujo de ser uno mismo', vinculada a la cerámica. Tras el descanso, de 18,30 a 21,30 horas se celebrarán los talleres 3 y 4: 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado, y 'Conceptos Ilustrados', de Javier Royo.

El 18 de febrero, de 9,00 a 10,00 horas, Fernando Gómez Mateo impartirá 'Mirar con rigor: cómo la fotografía revela el valor real del diseño', centrada en fotografía aplicada a interiores. De 10,00 a 11,00 horas, Guillermo Bermudo ofrecerá '¿Y si el verdadero lujo fuera sentir? Una historia fenomenológica del grabado'.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se desarrollarán los talleres 5 y 6: 'Narrar el espacio y el tiempo: taller práctico de fotografía para arquitectura y diseño', con Fernando Gómez Mateo, y 'Todos tenemos un rey midas dentro de nosotros', con Guillermo Bermudo.

Por la tarde, de 16,00 a 17,00 horas, Javier Peña Galiano impartirá 'Invisibles', centrada en interiores. De 17,00 a 18,00 horas, Felix Semper ofrecerá 'La materia como lenguaje: creatividad no condicionada en la escultura contemporánea'. Tras el descanso, de 18,30 a 21,30 horas se celebrarán los talleres 3, 7 y 8, además de la continuación de 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado.

El 19 de febrero, de 9,00 a 10,00 horas, Carmen de Mona Moon ofrecerá 'Mona Moon: 12 años creando lujo silencioso', en el ámbito del modelismo e indumentaria. De 10,00 a 11,00 horas, Alejandro Cerón impartirá 'Práctica del diseño basado en Nuestros Términos y Condiciones', centrada en mobiliario.

Tras el descanso, de 11,30 a 14,30 horas se celebrarán los talleres 9 y 10: 'Iniciación al diseño y fabricación artesanal de bisutería y otros complementos en piel', con Mona Moon, y 'Son todo pruebas/Un par de ejercicios/Lo que dé tiempo', con Alejandro Cerón.

Por la tarde, de 16,00 a 17,00 horas, Damián López e Irene Corbacho, del estudio Le Blume, impartirán 'Diseñar sin prisas cuando todo va rápido', vinculada al diseño gráfico. De 17,00 a 18,00 horas, Tomás Alía ofrecerá 'Lujo: el valor de lo invisible', centrada en diseño de interiores.

Tras el descanso, de 18,30 a 21,30 horas se celebrarán los talleres 3, 11 y 12, junto con la continuación de 'Enseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas', de Miguel Ortega Delgado.

El 20 de febrero, de 17,00 a 18,30 horas, se celebrará una tarde de PechaKucha con presentaciones a cargo de El entrecejo de Frida, La Jaquería, Corte con Ficción, Espacio Campingás, Digofest, El Festivalico y La Jaula.

De 19,00 a 20,30 horas, la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa acogerá una mesa redonda con la autora Raquel Peláez sobre su libro 'Quiero y no puedo: una historia de los pijos de España', con Emilio Jarrín. La clausura tendrá lugar de 21,00 a 22,00 horas.