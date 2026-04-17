La XIX Feria del Vino de Laujar de Andarax (Almería) reúne a once bodegas y 15 expositores el 2 y 3 de mayo

Presentación de la XIX Feria del Vino de Laujar de Andarax en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Laujar de Andarax (Almería) volverá a convertirse en la capital vitivinícola de la provincia los próximos días 2 y 3 de mayo con la celebración de la XIX Feria del Vino, una cita que reunirá a once bodegas y 15 expositores de productos agroalimentarios y artesanales llegados desde distintos puntos de Almería y Granada.

La nueva edición se celebrará, por segundo año consecutivo, en la Plaza de Toros de Laujar, que será el escenario central de la exposición de vinos, la muestra de productos artesanales, la música en directo, las catas dirigidas y las actividades para todos los públicos.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, ya se ha confirmado la participación de Bodegas y Viñedos Laujar-Cepa Bosquet Laujar, Bodega Condado de Ojancos Laujar, Bodegas Fuente Victoria, Bodega Sierra Almagrera, Bodega Mil 300 de Laroles (Granada) y Bodega Pasamayo de Purullena (Granada).

A ellas se suman Bodega Palomillo de Vélez-Rubio, Bodega Pura Vida Vinos de Fondón, Bodega Cortijo El Aire de Tíjola, Bodega Tetas de la Sacristana de Fondón y Bodega Ecológica La Cruz Pinta, de Murtas (Granada).

Además, 15 empresas de artesanía y agroalimentación han confirmado su presencia en esta cita, que organiza el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación, la Junta de Andalucía, Cajamar, 'Sabores Almería' y Gusto del Sur.

Dentro de la plaza estarán Alpuoliva, Ayuntamiento, Cerveza y Destilados Nevada, Chuchelados, Dulceandarax, Embutidos Alpujarreños Sierra de Laujar, Los Fogones, Quesería Medal-Laujar y Turrones Olula de Castro. Fuera de la plaza se instalarán Artesanía de Esparto, Dulces y Turrones Ibáñez Aguado, Dylan's Family, Estefania, Inma Gonmats y Miel La Bujaldona.

Durante la presentación, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha asegurado que "esta cita es una pieza clave en nuestro calendario para poner en valor la identidad y la tradición de una comarca que siempre ha encontrado en la uva a su mejor aliada de progreso".

"Esta feria es mucho más que una muestra vitivinícola; es un punto de encuentro donde la cultura, la música y la economía local se dan la mano para mostrar el potencial de la Alpujarra", ha manifestado.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura de la Junta en Almería, Antonio Mena, ha señalado que en la provincia el vino y el cultivo de la viña "son memoria viva de un territorio que ha sabido resistir al paso del tiempo y a la dureza del clima", al tiempo que ha destacado que la vid ha tejido "una identidad profundamente ligada a la tierra", además de contribuir "a diversificar la economía rural y a fijar población en áreas con limitadas alternativas productivas".

Asimismo, ha detallado que el sector vitivinícola almeriense atraviesa un proceso de renovación basado en la calidad, la recuperación de variedades locales y el desarrollo de iniciativas vinculadas al turismo y la identidad territorial, y ha precisado que el vino almeriense cuenta con 1.000 hectáreas de producción y 20 bodegas registradas.

La alcaldesa de Laujar de Andarax y vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, ha detallado que habrá más de 25 estands donde no solo participan bodegas, sino que también cobra protagonismo la gastronomía local y de la comarca.

Además, ha explicado que se ha diseñado una agenda que incluye música, baile y actividades para todas las edades, "con el objetivo de que quienes visiten la feria conozcan de cerca sus productos, especialmente el vino nuevo".

En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento mantiene "fielmente" la tradición de celebrar esta cita el primer fin de semana de mayo, ya que es "la fecha clave en la que los bodegueros ya pueden presentar oficialmente sus nuevos caldos".

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el sábado 2 de mayo a las 12,00 horas con la apertura y visita del ferial y continuará a las 12,30 horas con el inicio de la feria junto a la Banda de Música de Laujar de Andarax.

La jornada continuará a las 14,00 horas con la actuación de 'Ali C'. Por la tarde, a las 17,00 horas, se celebrará la visita turístico-cultural 'Ruta de los Pilares', con salida desde la Plaza de Toros; a las 17,30 horas habrá actividad infantil en el exterior del recinto y, a las 18,00 horas, actuará el 'Grupo Desidia'.

El domingo 3 de mayo la jornada comenzará a las 10,00 horas con el Sendero Local del Vino, un recorrido de nivel medio-bajo y ocho kilómetros por el Llano de Laujar con salida desde la Plaza Mayor de las Alpujarras.

La feria reabrirá a las 11,30 horas y a las 12,00 horas acogerá la cata de vinos en el Salón Pedro Murillo Velarde. La programación continuará a las 14,00 horas con una nueva actuación de 'Ali C', seguirá a las 16,00 horas con la entrega de detalles a los participantes, incluirá a las 17,00 horas la actuación de 'El Límite' y concluirá a las 17,30 horas con una visita turístico-cultural por Laujar de Andarax, con salida desde la Plaza de Toros.

Durante todo el fin de semana también habrá castillos inflables, juegos infantiles en el exterior de la Plaza de Toros y un 'speaker' oficial.