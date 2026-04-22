La XVII feria agrícola Expolevante-Níjar (Almería) arranca con 400 estands y toda su superficie ocupada

Representantes institucionales, en uno de los expositores de Expolevante 2026, en Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La XVII feria agrícola Expolevante-Níjar (Almería) ha abierto este miércoles sus puertas con unos 400 estands y el cien por cien de la superficie expositora ocupada, en una edición que aspira a batir récord de visitantes y a ampliar su alcance tras el éxito registrado en 2024.

La cita, ya consolidada en el calendario provincial, se celebra en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso sobre cerca de 20.000 metros cuadrados, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

Ese espacio se distribuye en cuatro pabellones. Dos de ellos son exteriores y acogen la exposición de maquinaria y vehículos comerciales. Los otros dos, ubicados en el interior y con 5.000 metros cuadrados cada uno, muestran productos y servicios vinculados al desarrollo de la actividad agrícola.

Durante la inauguración, el presidente de la Asociación Expositora de Campohermoso, José Francisco Torres, ha subrayado que Níjar "es un municipio de agricultores que se levantan cada día antes de que salga el sol; un municipio de empresas que innovan, que exportan, que compiten en los mercados más exigentes del mundo". También ha reivindicado que llevan "a gala ser parte de un modelo agrícola que funciona, que genera riqueza y empleo, y que da de comer a millones de personas en toda Europa".

Torres ha señalado, además, que Expolevante refleja ese modelo y se ha convertido en un "punto de encuentro entre experiencia e innovación", donde se abordan cuestiones como la sostenibilidad, la eficiencia hídrica y la tecnología aplicada al campo, "al tiempo que se generan oportunidades reales de negocio, empleo y futuro".

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado que la feria supone "una oportunidad para mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer, para reforzar nuestra marca, y para decir alto y claro que desde Níjar se produce calidad, innovación y confianza".

Garrido también ha agradecido la implicación de quienes hacen posible, según sus palabras, "la Expolevante-Níjar más ambiciosa de la historia", una edición con presencia internacional récord y que también "batirá récord de visitantes" durante los tres días de celebración.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha remarcado que Expolevante es una feria "hecha por agricultores y para agricultores" y ha incidido en que refleja el esfuerzo de un municipio con 6.000 hectáreas de cultivos hortofrutícolas, de las que la mitad cuenta con certificación ecológica.

Asimismo, ha señalado que la muestra es el escaparate de un "modelo de éxito" que ha llevado a Almería a registrar una facturación récord de 3.891 millones de euros y a liderar la exportación nacional de frutas y hortalizas.

García Alcaina ha defendido, además, que la elección de abril es "estratégica", al tratarse del "momento clave para que el profesional del campo pueda planificar la siguiente campaña". En este sentido, ha subrayado que Expolevante ofrece el espacio de 'networking' necesario para abrir nuevas vías de negocio y afrontar retos técnicos "fundamentales para el sector".

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y LIDERAZGO DEL MODELO ALMERIENSE

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha manifestado que "Expolevante es, ante todo, un reflejo de lo que somos en Almería: una tierra que ha sabido transformar la dificultad en oportunidad, que ha hecho de la innovación su mejor aliada y que ha convertido su modelo agrícola en un ejemplo de eficiencia, sostenibilidad y competitividad".

Martín ha resaltado además que la feria da este año "un paso más" y ha vinculado ese avance a la presencia de "más empresas europeas que nunca". Ese dato demuestra que lo que se hace en Almería "interesa fuera de nuestras fronteras" y convierte a Níjar, durante estos días, en un "escaparate internacional de tecnología, conocimiento y talento agrícola".

La delegada ha incidido también en que se trata de un sector estratégico para Andalucía, ya que genera empleo, fija población en el territorio y garantiza "algo tan esencial como la seguridad alimentaria".

Según ha añadido, es además un ámbito en "constante evolución", que ha sabido adaptarse a retos como la digitalización, la sostenibilidad ambiental, el uso eficiente del agua, la incorporación de jóvenes al mundo agrícola o la apertura de nuevos mercados.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mostrado su confianza en el "éxito" de Expolevante y ha recordado que sus 16 ediciones anteriores la han consolidado como uno de los "grandes escaparates del modelo agrícola almeriense y de la fortaleza de la industria auxiliar que lo acompaña".

Martín ha defendido que en Almería se producen alimentos "singulares y de alta calidad, ejemplo de sostenibilidad y de adaptación a un entorno exigente". También ha asegurado que el modelo agrícola almeriense "no solo funciona, sino que lidera", como reflejan, según ha indicado, los datos de la última campaña hortofrutícola, que superó los 4.100 millones de euros en exportaciones y se situó en torno a 2.700 millones de kilos, con "crecimientos significativos" tanto en volumen como en valor.

El subdelegado ha señalado que el conocimiento generado en Almería y que podrá verse en Expolevante permite producir "alimentos de primera calidad en invernaderos que optimizan recursos, reducen emisiones y contribuyen a la sostenibilidad del sistema agroalimentario europeo".