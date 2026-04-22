Fernández-Pacheco (PP): El 17M "nos jugamos seguir avanzando con estabilidad o retroceder a la incertidumbre"

El presidente del PP de Almería y cabeza de lista en las elecciones del 17M, Ramón Fernández-Pacheco, participa en un acto de precampaña en la localidad de Laujar de Andarax - PP ALMERÍA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP al Parlamento andaluz por Almería en las elecciones del 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles que en la cita con las urnas "nos jugamos que Andalucía siga funcionando con un Gobierno estable que garantice progreso, convivencia y oportunidades".

En un acto político celebrado en Laujar de Andarax, Fernández-Pacheco ha subrayado que "el cambio más importante que ha experimentado la provincia desde que Juanma Moreno es presidente es que ahora Almería cuenta para el Gobierno andaluz", y ha advertido de la importancia de las elecciones del próximo 17 de mayo.

"No nos jugamos quién va a ganar, porque todos sabemos que Juanma Moreno será presidente, sino con qué fuerza lo hará y si tendrá un Parlamento que respalde su labor de gobierno", ha afirmado antes de defender la estabilidad institucional como clave del progreso, recordando que "en Andalucía se han aprobado presupuestos año tras año y se ha legislado con normalidad, algo que no ocurre en España desde hace años".

En este sentido, ha señalado que "la estabilidad es fundamental para generar confianza y atraer inversiones, creando un clima garantista para empresas y empleo" y ha alertado de que "el resultado dependerá de muy pocos votos" y que "perder la mayoría abriría un escenario de incertidumbre que debemos evitar", según informa el PP en un comunicado.

También ha criticado la falta de compromiso del Gobierno central con Almería, asegurando que "cuesta encontrar medidas beneficiosas para la provincia por parte de María Jesús Montero". "El 17M nos jugamos mantener un modelo basado en la convivencia, el respeto y las soluciones frente a la crispación y la división que se vive en la política nacional", ha añadido.

El presidente provincial del PP ha destacado además la coordinación institucional entre Ayuntamientos, Junta y Diputación, afirmando que "Almería está hoy en el centro de las decisiones y recibiendo las inversiones que merece en sanidad, comunicaciones y desarrollo económico".

Por su parte, el vicesecretario general de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, ha subrayado que las próximas elecciones "son especialmente importantes por tres razones: porque permiten consolidar el cambio iniciado por Juanma Moreno, porque evidencian la transformación real de nuestros municipios y porque garantizan que ese avance no se detenga".

En este sentido, el vicesecretario ha invitado a "mirar atrás, a 2015, y comparar aquella realidad con la actual. La evolución es incuestionable y demuestra que cuando hay gestión, compromiso y proyecto, los resultados llegan". García Alcaina ha destacado de forma concreta el caso de Laujar de Andarax, donde ha puesto en valor "la transformación experimentada en los últimos años gracias al trabajo conjunto y a la implicación de Almudena Morales, así como a la alineación institucional entre la Junta de Andalucía y la Diputación".

En este marco, ha enumerado actuaciones relevantes como la mejora de infraestructuras y espacios emblemáticos, entre ellos el Salón Pedro Murillo Velarde o la Plaza de Toros, junto a la puesta en funcionamiento de servicios esenciales como el centro de día o el futuro centro de mayores, "que refuerzan la calidad de vida de los vecinos y fijan población en el territorio".

Por último, García Alcaina ha incidido en que "los municipios tienen dos grandes pilares de apoyo y si uno de ellos falla, avanzar será mucho más difícil". Además, el vicesecretario ha defendiendo que el actual modelo de gestión del Gobierno andaluz "ha situado a los pueblos en el centro de la acción política desde 2019. Apostar por Juanma Moreno es apostar por el desarrollo de nuestros municipios y estamos profundamente orgullosos del camino recorrido, pero es necesario seguir contando con gobiernos que crean en el mundo rural. Hoy por hoy Juanma es el alcalde de todos los andaluces y lo necesitamos tanto en Almería como en Laujar".

