Badanelli (Vox) advierte en Córdoba de la "asfixia" al sector primario y exige priorizar a agricultores y ganaderos

Paula Badanelli y Juan José Coca en una explotación apícola cordobesa. - VOX

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Paula Badanelli, junto al número dos de la candidatura, Juan José Coca, ha visitado la explotación de un apicultor en la provincia, donde ha advertido de "la situación límite" y la "asfixia" que sufre el sector primario, y ha reclamado "un cambio urgente en las políticas que afectan al campo andaluz".

Según ha informado Vox en una nota de prensa, Badanelli ha criticado que "quienes hablan de economía y estabilidad lo hacen desde los despachos, alejados de la realidad de quienes cada día se baten el cobre sobre el terreno". En este sentido, ha subrayado que agricultores y ganaderos "trasladan constantemente sus quejas ante el incremento de costes, las trabas burocráticas y la competencia desleal".

Durante la visita, la candidata ha advertido de la gravedad de la situación tras escuchar el testimonio directo del apicultor, quien ha señalado que "esto se acaba, y no es una exageración. Si no se toman medidas urgentes, no va a haber miel, no va a haber tomates, no va a haber ganadería. No va a haber nada porque es imposible sostenerse así".

Badanelli ha insistido en que "el problema no es solo económico", sino también de "prioridades políticas", señalando que el sector primario está siendo "asfixiado por exigencias desproporcionadas, salarios disparados y costes en aumento constante, mientras se permite la entrada de productos en condiciones de competencia desleal".

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de aplicar en Andalucía "el modelo que Vox está impulsando en otros territorios, basado en la prioridad nacional y en poner en el centro a quienes sostienen la economía real. Aquí hay que decidir entre seguir con más de lo mismo, de la mano del PSOE azul de Juanma Moreno, o apostar por una nueva forma de hacer política que priorice a los nuestros".