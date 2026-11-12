El XXV Festival de Cine de Almería arranca este viernes con el homenaje al productor Enrique Cerezo

Archivo - El productor Enrique Cerezo en una imagen de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) arranca este viernes, 13 de noviembre, su XXV edición con un homenaje al productor Enrique Cerezo que abrirá diez días de programación con más de un centenar de actividades, estrenos cinematográficos y televisivos, certámenes competitivos y encuentros con destacados profesionales del sector audiovisual.

El productor, que cumple 55 años de trayectoria profesional, será el primer protagonista de los reconocimientos de esta edición, con la que el festival celebra sus bodas de plata y en la que también serán homenajeados las actrices españolas Emma Suárez y Paula Echevarría y el actor estadounidense Tom Berenger. Los cuatro descubrirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama, situado junto al Teatro Cervantes.

Cerezo, que ya recibió el Premio 'Almería, tierra de cine' en 2011, descubrirá su estrella este viernes a las 12,00 horas, un reconocimiento pendiente desde aquella edición, cuando todavía no se había puesto en marcha esta tradición. Su vinculación con la provincia se remonta a sus primeros años de carrera y al rodaje de su único documental, 'La sonrisa del sol: Almería' (1974).

La gala inaugural se celebrará a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla, con la periodista Elena Sánchez como presentadora y una actuación musical de Ruth Lorenzo. La ceremonia reconocerá también las trayectorias de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez con el nuevo Premio Especial a la Producción, además de distinguir con el Premio Filming Almería a 'Carta blanca' (2026), de Gerardo Herrero.

Precisamente, esta película, rodada prácticamente en su totalidad en el desierto de Tabernas y ambientada en la guerra de Marruecos, será la encargada de inaugurar la programación cinematográfica con su estreno tras la ceremonia.

NUEVOS 'LUCEROS' EN EL PASEO DE LA FAMA

Los homenajes continuarán el viernes 20 de noviembre con Emma Suárez, que recogerá el Premio 'Almería, tierra de cine' durante la gala internacional 'Almería en corto', prevista a las 20,00 horas en el Maestro Padilla. La actriz, que protagonizó en la provincia la película 'Contra el viento' (1990) junto a Antonio Banderas, descubrirá su estrella esa misma jornada a las 12,00 horas.

El relevo llegará el sábado 21 con Paula Echevarría, vinculada a Almería por su participación en la producción 'Los nuestros', y el actor Tom Berenger, que rodó en escenarios almerienses la comedia 'Esos locos cuatreros' (1985).

Ambos serán homenajeados en la gala de clausura, que comenzará a las 20,00 horas y estará presentada por Cayetana Guillén Cuervo. Berenger descubrirá su estrella a las 11,00 horas y Echevarría a las 13,00 horas, antes de una ceremonia en la que también se dará a conocer el palmarés del festival.

Aunque la clausura se celebrará el sábado, Fical mantendrá su programación hasta el domingo 22 de noviembre, con la proyección del largometraje ganador y una selección de cortometrajes premiados.

20 LARGOMETRAJES Y 32 CORTOS A CONCURSO

Más allá de los homenajes, las secciones competitivas volverán a ocupar un lugar central en la programación. El Certamen Nacional Ópera Prima reunirá 20 largometrajes, distribuidos entre 14 películas de ficción y seis documentales, que este año contarán por primera vez con una categoría y un premio propios.

Entre los títulos seleccionados destacan 'Arriba tutto', con el que José Mota debuta como director, y 'El mal hijo', la primera película dirigida por Jaime Lorente. A ellos se suman producciones como 'Ivan & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La ventana abierta', de Ana Graciani; 'Ni contigo ni sin mí', de María Ruiz; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

En la categoría documental competirán, entre otros, 'Carlos Saura. Ese niño de la fotografía', de Anna Saura Ramón; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Mudras. Bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert; y 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', de Sara Sálamo.

Por su parte, el Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en corto', origen del actual festival, contará con 32 obras procedentes de nueve países, mientras que el Certamen Nacional de Series de Televisión reunirá 27 producciones nominadas que optarán a 13 premios.

ESTRENOS DE CINE Y TELEVISIÓN

La programación de estrenos será otro de los grandes atractivos de esta edición, con la presentación de producciones como 'Infortunio', de Manuel Olalla; 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos; 'Tarántula', de Tirso Calero; y 'Víscera', de Daahoud Salin.

Entre las citas destacadas figura el estreno mundial de 'Bajo un fuego', de Martín Cuervo, previsto para el sábado 21 de noviembre a las 18,00 horas en Cines Yelmo Torrecárdenas, con la presencia de su protagonista y productor, el actor cubano-estadounidense William Levy, que regresa al festival tres años después de recibir el Premio de Honor de Fical.

La gala de clausura tendrá también como uno de sus protagonistas el thriller 'El confidente', de Daniel Calparsoro, cuya proyección en primicia contará con la participación del equipo de la película.

En el apartado televisivo se presentará 'Matar a un oso', la nueva producción de Movistar Plus+ creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Eduard Fernández, Miki Esparbé y Pol López.

A esta propuesta se sumarán 'Rocío Jurado, la más grande' y reconocimientos a producciones como 'La novia gitana' y 'Valle Salvaje', dentro de una progrmación que combinará las novedades de las plataformas con el reconocimiento a las series nacionales.

ENCUENTROS CON FIGURAS DEL CINE

Las mesas redondas volverán a acercar al público a algunos de los rostros más conocidos de la industria audiovisual. La primera cita tendrá lugar este viernes, a las 17,30 horas, con Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, en un encuentro moderado por Luis Alegre.

El sábado 14, a las 19,30 horas, será el turno de Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta, que compartirán una nueva sesión de 'Encuentros sobre cine y televisión' en el Patio de Luces de la Diputación Provincial.

La programación continuará el domingo 15 con una mesa dedicada al cine de David Trueba, a las 12,30 horas, en la que participarán Natalia de Molina, Fernando Ramallo y Jorge Sanz. Esa misma jornada, a las 19,00 horas, el director Rodrigo Cortés protagonizará otro encuentro con el público.

A estas actividades se sumarán nuevos debates y conversaciones con profesionales del sector hasta el sábado 21 de noviembre, con la participación de intérpretes, directores y productores vinculados al cine español.

HOMENAJE AL WÉSTERN Y EXPOSICIONES

La celebración del 25º aniversario de Fical también reservará un espacio destacado para la historia cinematográfica de Almería, con un homenaje al 60º aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', uno de los grandes clásicos del wéstern rodados en la provincia.

La conmemoración incluirá una mesa redonda el lunes 16 de noviembre, la exposición fotográfica 'Detrás del mito. 60 años de El bueno, el feo y el malo en la mirada de Angelo Novi' y la proyección del documental 'Clint Spain Connection', dirigido por Víctor Matellano, tras la gala del Audiovisual Almeriense del martes 17.

Asimismo, el Paseo de Almería acogerá la exposición '25 años de Fical', un recorrido fotográfico por los protagonistas y momentos que han marcado la evolución del certamen.

La programación se completará con talleres, actividades formativas y propuestas dirigidas al público infantil, además de la vertiente social del festival, que, en colaboración con la Fundación 'la Caixa', acercará el cine a centros educativos, residencias de mayores, personas con discapacidad, colectivos vulnerables y al centro penitenciario El Acebuche.