Cartel de la campaña del 25N de la Diputación de Sevilla 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado la campaña y el programa de actuaciones con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como cada año, las ocho diputaciones provinciales andaluzas han unido sus esfuerzos en una iniciativa común bajo el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria' y el mensaje complementario 'La cara invisible de la violencia machista'.

Según ha detallado la administración provincial, el objetivo principal de la campaña es ampliar la mirada social sobre una de las manifestaciones más crueles y ocultas de la violencia de género más allá de los casos extremos de asesinatos, la iniciativa pone el foco en las conductas cotidianas que a menudo pasan inadvertidas o se confunden con conflictos familiares tras una ruptura: amenazas, intimidaciones, manipulación emocional, desvalorización de la figura materna u obstaculización de los vínculos afectivos para someter a la mujer a través de sus hijos e hijas, quienes dejan de ser meros espectadores para convertirse en víctimas directas.

Sobre esto, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha destacado que cómo las diputaciones andaluzas buscan "hacer visible esas conductas que muchas veces pasan inadvertidas". "Queremos facilitar su identificación, romper esa normalización de las conductas y sobre todo favorecer una detección temprana, porque reconocer esas señales a tiempo puede ser fundamental para evitar que la violencia avance", ha añadido.

Así, ha afirmado que, desde las instituciones "tenemos la responsabilidad de informar, de sensibilizar y contribuir a que ninguna de estas manifestaciones quede oculta o sin respuesta", a la vez que ha animado a participar en todas las actividades que se conmemoran tanto en los municipios como en Sevilla capital a lo largo de estos días y el 25 de noviembre, y "a alzar la voz contra quienes niegan la violencia machista y a celebrar que aún hoy podemos salir a la calle para reivindicar una vida libre de violencia".

En este contexto, la imagen central del cartel traduce esta lógica mediante una metáfora visual directa: una bota robusta aplastando un oso de peluche en primer plano mientras, al fondo, una mujer observa la escena con impotencia.

Esta línea creativa se acompaña de un spot audiovisual y una cuña radiofónica de alto impacto emocional destinados a fomentar la detección temprana, la prevención y la respuesta coordinada de las instituciones y la ciudadanía.

MANIFIESTO INSTITUCIONAL

Durante este acto, celebrado en la sede de la Diputación, se ha realizado la lectura del manifiesto institucional, compartido por las ocho diputaciones provinciales de Andalucía, por parte de la asesora Jurídica del Punto de Igualdad Municipal de Villanueva del Río y Minas, Carmen Domínguez.

El manifiesto ha señalado que Andalucía es la comunidad con mayor número de casos de violencia de género en España, "más de 27.000 a principios de 2026 con más de 53.700 menores acompañando a sus madres en situaciones de protección policial", así como asumir este 25 de noviembre el compromiso de "visibilizar la violencia vicaria, dando nombre a lo que sucede cada día para que la sociedad reconozca, rechace y la denuncie".

Tras esto, se ha celebrado la actuación de la esemble de mujeres "Eutherpe", cuya participación ha aportado al acto una dimensión artística y cultural, acompañando un momento especialmente emotivo y significativo y poniendo de relieve, a través de la música, el compromiso con la igualdad.

De esta manera, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 12,00 horas, la Diputación ha convocado en la sede de la institución provincial un minuto de silencio por las víctimas de la Violencia de género en la provincia. Por la tarde, la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, participará en las manifestaciones convocadas en Sevilla capital.

RESPALDO A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE IGUALDAD

El programa del Área de Cohesión Social e Igualdad, enfocado en apoyar a los municipios de la provincia a luchar contra las violencias machistas, incorpora herramientas pedagógicas y comunicativas adaptadas a los nuevos lenguajes de la población joven y al trabajo diario de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que cuentan con menos recursos.

En esta línea, el cómic educativo '¿Lo hablamos?', impulsará una publicación dirigida al alumnado de Educación Secundaria que aborda la gestión de emociones, los celos, la influencia de las redes sociales y el consentimiento en la difusión de imágenes, culminando con un decálogo bajo la premisa "Para quererse bien también hay que tratarse bien".

Igualmente, los PIM coordinarán talleres participativos en los institutos de la provincia con entrega de material de sensibilización.

Además, con una colección de doce stickers digitales bajo el título '12 formas de decir basta', la Diputación lanza un paquete descargable para aplicaciones de mensajería con mensajes de apoyo y detección de señales de alerta ("No son celos, es control", "Yo te creo" o "No estás sola"), incorporando el teléfono de atención 016.

Por otro lado, durante todo el año, los municipios de la provincia tienen disponibles 30 carpas 'Puntos Violeta' para eventos multitudinarios en municipios menores de 20.000 habitantes y mantenimiento del Servicio de Atención Psicológica Individualizada y Directa, que en lo que va de 2026 ya ha sido solicitado por 41 ayuntamientos y ha atendido a 896 mujeres y menores víctimas.

De igual forma, a lo largo de los meses de octubre y noviembre se han celebrado cuatro sesiones prácticas de actualización jurídica sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria y delitos digitales en menores dirigidas a las asesorías jurídicas y equipos técnicos de los PIM.

A través de la red de Puntos de Igualdad Municipales y con el respaldo económico de la Línea 4 de subvenciones provinciales, se activarán 305 actividades en los pueblos sevillanos --entre talleres, jornadas, obras de teatro, concursos, marchas y acciones formativas--.