El Castillo de las Guardas y La Roda (Sevilla) acogen en mayo el Festival de Rock Norte-Sur 2026

Archivo - Casa Consistorial de La Roda, en foto de recurso. - AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su área de Cultura y Ciudadanía, ha dado a conocer los detalles del Festival Rock Norte-Sur, que se celebrará durante dos jornadas del mes de mayo en los municipios de El Castillo de las Guardas y La Roda de Andalucía. El evento se decide desarrollar en dos sedes diferenciadas para facilitar el acceso a la programación cultural en distintos puntos de la provincia, contando con la colaboración de sus ayuntamientos.

Así, el sábado 9 de mayo, tendrá como escenario la Plaza de Toros de El Castillo de las Guardas, mientras que la semana siguiente será en la Caseta Municipal de La Roda de Andalucía. Ambas citas darán comienzo a las 12,30 horas con una programación diseñada para el público familiar, que incluye cuatro talleres temáticos para los más pequeños (maquillaje, creación de chapas, peluquería creativa y tatuajes temporales), detalla la Diputación en una nota de prensa.

La oferta infantil se completará con conciertos didácticos de rock a cargo de Quimirock (9 de mayo) y Rock Star for Kids (16 de mayo). Tras estas actividades iniciales, se llevará a cabo una degustación gratuita de platos típicos de cada zona, ambientada por sesiones de DJ, que servirá de antesala a los conciertos de la tarde que comenzarán en torno a las 17,00 horas.

La jornada en la Sierra Morena sevillana contará con un cartel que "transita por diversos estilos de la música de raíz y el rock": Amante Laffón: rock psicodélico de factura sevillana; Canastéreo: fusión de rock andaluz con matices flamencos; Carmencita Calavera: Rock alternativo con estética y sonido retro; Razkin: Proyecto de rock con enfoque en las letras de autor y No me pises que llevo chanclas: cierre de jornada con su repertorio de pop humorístico y 'agropop'.

En cuanto a La Roda (16 de mayo), segunda cita del festival, contará con los siguientes directos: Calibre 91: Rock directo de influencia urbana; Terral: Formación de rock urbano; Tocando Techo: rock de corte rural y composiciones propias; Guadalupe Plata: propuesta de delta blues y folk con instrumentación artesanal; La Frontera: El grupo madrileño cerrará el festival con sus temas clásicos de pop-rock con influencias country.

El Festival de Música Norte-Sur se presenta como una opción de ocio que integra la música en directo con la identidad gastronómica de los municipios participantes, facilitando el acceso a este tipo de formatos culturales en entornos rurales de la provincia de Sevilla.