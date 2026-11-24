'Circuito 107' De La Diputación De Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 107' de la Diputación de Sevilla afronta la última semana de noviembre con muestras artísticas que entre el 25 y el 30 de noviembre trasladarán diversas actividades culturales a 30 municipios de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, la programación de estos últimos días de noviembre combina propuestas de teatro para público adulto e infantil, teatro aficionado, danza, flamenco, conciertos, exposiciones, conferencias y visitas culturales.

Una agenda en la que también tienen cabida espectáculos y actividades de divulgación relacionados con la realidad, la memoria y el papel de las mujeres en la sociedad, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre las actividades previstas destacan los espectáculos de danza de Mariana Collado Compañía, que llevará 'Puta, madre y loca' a Las Cabezas de San Juan, Bollullos de la Mitación, Coria del Río y Aznalcóllar. La oferta teatral incluirá propuestas como 'Juana la Loca. El corazón cautivo', 'Mujeres que no se ven', 'La verdadera historia de España' o 'El caso Pasolini'.

La música tendrá también un papel destacado con actuaciones de bandas y formaciones como la Banda Sinfónica de Tomares, Al Cable o la Banda de Música Soledad de La Algaba, además de propuestas de Emilio Villalba y Sara Marina. El flamenco estará representado por artistas como José Valencia y Anabel Valencia.

La programación incorpora asimismo diferentes propuestas dirigidas al público infantil, entre ellas 'Historias fabulosas', 'La gran aventura del Ratoncito Pérez', 'Un mundo perfecto', 'Ad Libitum' y 'Alas de mariposa'.

El domingo 29 la actividad cultural continuará con conciertos, teatro infantil y propuestas para público adulto, mientras que el lunes 30 el Circuito 107 cerrará la programación de noviembre en Guillena con una conferencia de divulgación histórica a cargo de Manuel J. Parodi.

Además de las artes escénicas, el programa incluye actividades de divulgación cultural y memoria histórica, como la conferencia de Elena José Vera Cruz sobre la represión contra las mujeres en Andalucía Occidental y una exposición de dibujos, escritos y pinturas de Bella Moreno en El Pedroso.