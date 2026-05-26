El 'Circuito 107' de Diputación de Sevilla lleva teatro, música y circo a nueve municipios de la provincia

Una de las actividades programadas por el 'Circuito 107' de Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 107 Programa Cultural', impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, continúa su recorrido esta semana consolidándose como una herramienta clave que, en su conjunto, abarca a 99 municipios de la provincia, independientemente de su número de habitantes.

Esta iniciativa no solo dinamiza los espacios escénicos municipales, sino que aumenta de forma eficaz la oferta de actividades en las localidades, sino que permte a los ayuntamientos, además, contar con un servicio cultural de primer nivel a coste cero para las entidades locales, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

Se trata de un recurso indispensable para democratizar el acceso a la cultura en todo el territorio, manteniendo vivos los teatros, casas de la cultura y centros de actividad vecinal de los municipios sevillanos. De igual forma, el circuito sirve de "sostén fundamental" para el sector de las artes escénicas y la industria cultural, garantizando la circulación de espectáculos y el empleo de los profesionales del sector.

La programación arranca en el Teatro-Cine San Fernando de Villanueva del Río y Minas, que acogerá desde este martes, 26 de mato, la exposición 'Plazes 2024, Arte Mural', una muestra que recoge los procesos creativos de este proyecto de arte urbano.

Por otra parte, dentro del ciclo de exposiciones y conferencias del circuito, Almensilla acoge la conferencia 0El himno de Andalucía, un testamento hecho música0. La cita literario-musical tendrá lugar el jueves, a las 19,30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, a cargo de José María Diéguez.

Finalmente, el Teatro Municipal de Brenes será el escenario el viernes 29, a las 18:00 horas, de una charla sobre la colección Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900, arte y beneficencia, la cual correrá a cargo del especialista Juan Luis Ravé.

La magia y el circo "se abrazan en un espectáculo al puro estilo western". La fusión de la magia y las artes circenses tomará el protagonismo el viernes en San Juan de Aznalfarache con el espectáculo Rodeo, de la reconocida compañía La Banda de Otro. Bajo la premisa de situar al espectador en una 'Andaluisiana' de 2023 "donde el jaleo de un desfile atrae a las gentes y un público congelado espera el comienzo, la diversión y la espectacularidad están aseguradas". La función se llevará a cabo en el Teatro Romero San Juan a las 20,00 horas.

Para quienes se lo pierdan, la compañía repetirá su propuesta el sábado a las 22,00 horas en la plaza Cardenal Espínola de Marchena.

PROGRAMACIÓN MUSICAL Y TEATRAL

Desde el jazz y el blues "más exquisito", hasta el rock and roll "más auténtico" La música adquiere un gran protagonismo en la agenda del 107 durante el fin de semana. El viernes, La Puebla de Cazalla acogerá el concierto de Padilla Siblings a partir de las 20,30 horas en el patio de la ermita de San José, una cita que navegará entre el blues, el folk y el repertorio tradicional de New Orleans.

El sábado, la actividad musical se multiplica: Alcalá del Río rendirá un sentido Homenaje a Elvis Presley con el concierto ofrecido por el grupo Capitán Mercury Producciones a las 19,00 horas en el Parque de la Loberilla. A esa misma hora (19,00h), la plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano de Casariche vibrará con el espectáculo Acorde a Tres de la formación Swamp.

El arte dramático tendrá su cita principal en Guillena de la mano de la obra Uno, de la compañía Meta Producciones Escénicas. Escrita, dirigida e interpretada por Miguel Muñoz Zurita, la pieza sumerge al espectador en la historia de un personaje homónimo que navega por la digestión de los recuerdos compartidos, los fantasmas del pasado y un renacer que rema con fuerza hacia una nueva escala vital. La representación tendrá lugar el sábado, a las 18,00 horas, en la Casa de la Cultura del municipio.

Con estas iniciativas, la Diputación se consolida un año más como la administración pública que más invierte en cultura en los municipios sevillanos. Su firme compromiso con el municipalismo permite mantener estables diversos circuitos de artes escénicas que acercan a todas las comarcas obras, compañías y profesionales de primer nivel, garantizando una oferta de máxima calidad idéntica a la de las grandes urbes.