Encuentro entre la Asociación Sevilla-Cuba en Pinar del Río. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su unidad de Cooperación al Desarrollo, ha financiado el proyecto de electrificación fotovoltaica de 13 centros sanitarios y educativos de la provincia cubana de Pinar del Río, en respuesta al compromiso adquirido por la institución provincial, mediante una resolución plenaria, de establecer mecanismos de ayuda rápida y eficaz para contribuir a mantener la atención sanitaria y socioeducativa en el país ante la emergencia energética que atraviesa.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el proyecto ya ha comenzado a ejecutarse y cuenta con una financiación de 100.000 euros del programa Sevilla de cien, que ha contemplado la instalación de sistemas fotovoltaicos de distintas potencias --3, 6 y 12 kilovatios-- en centros de salud, policlínicos, consultorios médicos, escuelas y centros de educación infantil.

Para ello, la ayuda se canalizará a través de la Asociación Andalucía Cuba, que ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno Provincial de Pinar del Río para hacer posible la ejecución del proyecto sobre el terreno. Uno de los aspectos destacados de esta intervención es que tanto el suministro como la instalación de los equipos se realizarán a través de una empresa local cubana.

Asimismo, este procedimiento permitirá destinar la totalidad de los recursos económicos a la adquisición y puesta en funcionamiento de las instalaciones, sin que se vean mermados por costes de transporte internacional, trámites aduaneros u otros gastos asociados a la importación de los equipos.

MEJORAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA Y EDUCATIVA

La intervención tendrá especial incidencia en la prestación de servicios sanitarios, ya que entre las instituciones beneficiadas figura el Centro Provincial de Genética Médica de Pinar del Río, un centro de referencia en el país que desempeña un papel relevante en el Programa de Atención Materno Infantil y en la atención a embarazos de alto riesgo genético de los once municipios de la provincia.

Igualmente, el proyecto ha incluido también tres policlínicos, que podrán aumentar su capacidad energética y mejorar la prestación de servicios como las pruebas de ultrasonido y los análisis de laboratorio, además de que se beneficiarán consultorios médicos ubicados en zonas aisladas, donde se presta asistencia sanitaria durante las 24 horas.

Por su parte, en el ámbito educativo, los sistemas fotovoltaicos se instalarán en cuatro círculos infantiles del municipio de Pinar del Río, donde contribuirán a garantizar la preparación de alimentos, y en la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, en la que estudian alumnos internos.

La disponibilidad de energía permitirá mejorar las condiciones de atención y de vida de estos estudiantes y la actuación beneficiará a más de 1.200 alumnos y niños de primera infancia, además de mejorar las condiciones en las que se prestan los servicios sanitarios incluidos en el proyecto.

En este sentido, el diputado de Empleado Público y Régimen Interior, Francisco José Toajas, ha destacado "la rapidez y eficacia con la que se ha articulado esta respuesta de cooperación, así como la importancia de que los fondos lleguen directamente a su destino y se traduzcan en mejoras concretas para la población". "Esta actuación demuestra que la cooperación al desarrollo tiene una utilidad directa y tangible", ha añadido.

"Los recursos públicos que destinamos a solidaridad se convierten en mejores condiciones para que los centros sanitarios puedan atender a sus pacientes y los educativos desarrollar su actividad. Hablamos de servicios esenciales y de personas que necesitan que esas instalaciones puedan funcionar con garantías", ha señalado.

Por último, Toajas ha subrayado que han querido articular una "ayuda ágil", que dé respuesta a una situación de emergencia y que aproveche al máximo cada euro destinado al proyecto, a la vez que ha defendido la colaboración con una entidad "que conoce el territorio y la contratación de una empresa local permiten que los recursos se queden en el propio lugar donde se necesitan y se destinen íntegramente a hacer posible esta intervención".

Además, ha sostenido la continuidad de las políticas públicas de cooperación y solidaridad como "una expresión de responsabilidad institucional y compromiso con los derechos humanos. "La solidaridad no puede quedarse en una declaración de intenciones. Tiene que traducirse en actuaciones que mejoren la vida de las personas, que contribuyan a garantizar derechos y que ayuden a mantener servicios públicos fundamentales. Esa es la razón de ser de nuestras políticas de cooperación", ha concluido.