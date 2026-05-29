La Diputación de Sevilla celebra el Día de la Provincia con torneos de baloncesto, pádel y tenis

Imagen del Torneo de Baloncesto 'Día de la provincia', organizado por la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, celebrará este sábado un torneo de baloncesto y la final del torneo de pádel y tenis, para conmemorar el Día de la Provincia junto a los ayuntamientos de los municipios que configuran las cuatro zonas deportivas de la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, este fin de semana tendrá lugar el turno del Torneo 'Día de la Provincia' de Baloncesto, cuya cuarta edición se celebrará este sábado, 30 de mayo, en el Palacio de los Deportes Polideportivo San Pablo, en la capital, entre las 8,30 horas y las 15,00 horas, con la clausura y entrega de premios prevista para las 15,15 horas.

Por su parte, la primera edición del Torneo 'Día de la Provincia' de Pádel y Tenis, se celebrará este domingo, 31 de mayo, en el Parque V Centenario de Utrera (Sevilla), con la novedad del adelanto de la actividad, en la que se han comprimido además los horarios, por el aviso de altas temperaturas, de manera que se celebrará entre las 8,45 y las 16,00 horas.

En este sentido, la organización ha confirmado que habrá puntos de agua para que los y las deportistas participantes "puedan refrescarse".

En ambos torneos, todos los equipos van a recibir un trofeo, independientemente del resultado obtenido en la competición, ya que la Diputación organiza estos eventos "desde la participación y la convivencia".

Además, se ha instalado una 'fun zone', con castillos hinchables y entretenimientos para el uso de los equipos que estén esperando su turno de juego, y durante el desarrollo de las actividades estarán a disposición de las personas asistentes, junto un dispositivo médico sanitario, con ambulancia incluida por si fuera necesaria alguna evacuación de emergencia.

BALONCESTO DE NIVEL EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES

A este IV Torneo 'Día de la Provincia' de Baloncesto van a concurrir "los mejores deportistas clasificados" en las competiciones zonales, con jugadores de las categorías desde benjamín hasta infantil (2019/2012) y participación de los dos primeros equipos clasificados por categoría y zona deportiva de los Juegos Deportivos Provinciales de Baloncesto.

Estos equipos clasificados proceden de 25 municipios sevillanos como Herrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas, Lebrija, Fuentes de Andalucía, Guillena, Bormujos, Mairena del Alcor, Los Corrales, Tocina, Mairena del Aljarafe, Las Cabezas de San Juan, Casariche, La Puebla de los Infantes, Olivares, Paradas, Pedrera, Cazalla de la Sierra, La Puebla del Río, Osuna, Tomares, Carmona, El Rubio, Estepa y Burguillos.

Asimismo, la competición, que podrá seguirse a través de un código QR, se desarrollará con una primera fase, en la que todos los deportistas juegan contra todos a una sola vuelta, y una segunda fase eliminatoria, con enfrentamiento entre los diferentes grupos, "en función de la clasificación obtenida en la primera fase".

PRIMERA GRAN FINAL EN LAS MODALIDADES DE PÁDEL Y TENIS

En cuanto al I Torneo 'Día de la Provincia' de Pádel y Tenis, tiene el objetivo de que "los mejores deportistas de estas especialidades", que se han clasificado en los Juegos Deportivos Provinciales en cada zona deportiva de la provincia, pueda disputar una 'finalísima' y "vivir un día de convivencia" con otros deportistas de las mismas disciplinas.

Para ello, participarán las dos primeras parejas clasificadas por categoría y zona deportiva en el caso del pádel, y del primer equipo clasificado en el caso del tenis, en las categorías desde alevín hasta cadete (2010/2015), provenientes de 24 municipios.

Los municipios que estarán presentes serán los de Alanís, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Burguillos, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Estepa, Guillena, La Algaba, La Luisiana, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Corrales, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Pedrera, Tocina, Utrera, Villanueva del Ariscal y Villaverde del Río.

La competición consta de seis torneos --uno por cada categoría convocada-- en los que la organización busca "maximizar el tiempo de participación" según los jugadores inscritos finalmente en cada categoría.