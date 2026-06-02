Diputación de Sevilla y CES analizan la futura dirección del aeropuerto y el estado del sector turístico de la provincia

Imagen del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, en la Comisión de Turismo de la CES celebrada el 2 de junio de 2026 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha asistido este martes a la reunión de la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), celebrada en la sede de la organización, en la que se han analizado distintos asuntos de actualidad para el sector turístico sevillano, entre ellos el relevo en la dirección del Aeropuerto de Sevilla.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, en el encuentro, en el que ha participado el actual director del Aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, los asistentes han abordado los "principales retos de esta infraestructura estratégica" para la provincia, así como las perspectivas de futuro en materia de conectividad, frecuencias y desarrollo de rutas, frente al "próximo relevo en la dirección del aeródromo hispalense".

En este sentido, Rodríguez Hans ha valorado positivamente este espacio de diálogo entre administraciones y sector empresarial y ha subrayado que el aeropuerto de Sevilla "es una infraestructura clave para la competitividad turística de nuestra provincia y para seguir avanzando en la internacionalización de nuestro destino".

En relación con el nombramiento de Miguel Palomares como nuevo director del aeropuerto, le ha deseado "los mayores éxitos en esta nueva etapa", al tiempo que ha agradecido "la gran labor" desarrollada por Sergio Millanes durante los últimos años, especialmente en la recuperación y fortalecimiento de la conectividad aérea tras la pandemia.

La reunión ha servido también para analizar el comportamiento turístico registrado durante la Semana Santa, la Feria de Abril y el puente de mayo, así como las previsiones de reservas para las próximas temporadas.

A este respecto, el vicepresidente de Prodetur ha afirmado que los datos en la provincia "reflejan un sector sólido", con capacidad de crecimiento, cada vez más diversificado y con una creciente presencia de visitantes internacionales. "Ahora debemos seguir trabajando en retos estratégicos como la mejora de la conectividad aérea y la apertura de nuevas rutas internacionales que permitan consolidar este crecimiento", ha concluido.