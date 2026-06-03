La Diputación de Sevilla destaca el potencial industrial de la provincia y reivindica la colaboración público-privada

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, durante la clausura de las IV Jornadas Económicas y Empresariales 'Radiografía de la Economía de Andalucía' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha reivindicado este miércoles durante la clausura de las IV Jornadas Económicas y Empresariales 'Radiografía de la Economía de Andalucía', las fortalezas de la provincia de Sevilla para "liderar el crecimiento industrial y económico de Andalucía" y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la creación de oportunidades de inversión y empleo, mediante la colaboración público-privada.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, el vicepresidente de la sociedad ha señalado que la industria andaluza "vive una nueva etapa de oportunidad, impulsada por la necesidad de Europa de reforzar su autonomía industrial, energética y productiva", un escenario en el que, afirmó, Sevilla reúne "activos clave" para "liderar" ese desarrollo gracias a la fortaleza de sectores como la agroindustria, las energías renovables, la aeronáutica o la tecnología.

En este sentido, Rodríguez Hans ha indicado que Andalucía tiene una posición "absolutamente privilegiada en el mundo" a nivel geoestratégico y, además, que España "es el país que más apuesta por la paz", lo que ha considerado "un plus para poder seguir captando inversión y poder seguir desarrollando proyectos fundamentales".

A su vez, ha destacado que la provincia cuenta con infraestructuras logísticas "de primer nivel", capacidad para atraer talento cualificado y un tejido empresarial "con una creciente vocación innovadora y exportadora".

Asimismo, ha puso en valor el peso de la industria aeroespacial sevillana, que concentra el 70 por ciento del sector andaluz y sitúa a Sevilla entre los "principales polos aeronáuticos europeos", y que ha señalado, es impulsada por la Diputación a través de inversiones como la movilización de 370 millones de euros de distintos planes extraordinarios de inversión, destinados a modernizar infraestructuras, espacios productivos y servicios municipales.

Entre otras iniciativas, ha hecho referencia a los 20 millones de euros destinados al impulso turístico y al reto demográfico, así como al programa provincial de vivienda que prevé una inversión de 70 millones de euros en cuatro años y la promoción de 6.000 viviendas en el entorno de Quarto, de las que 3.000 serán públicas.

En este contexto, quiso reivindicar la colaboración entre administraciones y sector privado como herramienta para consolidar el crecimiento económico. "La colaboración público-privada es imprescindible para seguir generando riqueza, empleo y oportunidades", ha afirmado.