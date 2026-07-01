Diputación de Sevilla destina 5 millones a la convocatoria de ayudas para el Programa de Emergencia Social 2026

Junta de Gobierno de Diputación para abordar los planes de cohesión territorial - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha autorizado la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas provinciales destinadas a la ejecución del Programa de Emergencia Social para 2026 por parte de las entidades locales, por un importe que asciende a cinco millones de euros, financiados íntegramente por esta institución a través de su Área de Cohesión Social e Igualdad.

Según ha explicado la diputada provincial María Encarnación Fuentes durante la sesión, la aportación se traduce en apoyo a los municipios "para que puedan abarcar prestaciones económicas de urgencia y emergencia social para las familias y colectivos más desfavorecidos de las respectivas localidades", señala la Diputación en un comunicado.

Se trata de una colaboración financiera en régimen de concurrencia no competitiva, "que es un escudo frente a la exclusión social en nuestros municipios", ha añadido la diputada provincial. La convocatoria, de conformidad con las correspondientes Bases Reguladoras que la rigen, contenidas en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024-2027 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado día 4 de junio, otorga ayudas a las entidades locales sevillanas, excepto a la capital, mediante el prorrateo del importe global máximo entre las entidades locales beneficiarias.

El criterio para está distribución de los fondos será directamente proporcional al número de Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOS), según datos del Servicio Andaluz de Empleo vigentes en el momento de la aprobación de la Convocatoria. De los 5 millones que la Diputación destina a la financiación de esta convocatoria, 3,5 millone será el importe global máximo a distribuir entre los municipios menores de 20.000 habitantes, mientras que el 1,5 restante está destinado al resto de localidades con una población superior. El periodo de ejecución se extiende hasta diciembre del 2027.

UN TOTAL DE 87 MUNICIPIOS EN EL PLAN CORRESPONSABLES

Además, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado que las familias vulnerables de 87 municipios menores de 20.000 habitantes puedan implementar sus posibilidades de conciliación a través de 'Corresponsables 2026', un plan puesto en marcha y financiado por el Gobierno de España para fomentar la conciliación y los cuidados.

"El programa cuenta con una trayectoria consolidada en la provincia de Sevilla, que benefició a 11.337 familias en su convocatoria anterior, reforzando la implantación de servicios de conciliación y corresponsabilidad", explica María Encarnación Fuentes. El objetivo central es "transformar el modelo de cuidados hacia un sistema público y profesionalizado".

Las ayudas permitirán implementar servicios de cuidado para menores de hasta 16 años --o hasta 21 años en casos de personas con capacidades diferentes-- tanto en domicilios como en dependencias públicas habilitadas (centros culturales, deportivos o bibliotecas). Para garantizar la calidad, el personal contratado deberá contar con perfiles técnicos específicos.

Además, se priorizará el acceso a familias monomarentales y monoparentales, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social y unidades familiares con responsabilidades de cuidado de dependientes.

Esta tercera edición, denominada 'III Ciudadanía y Espacios Corresponsables en la provincia de Sevilla', movilizará una inversión total de algo más de 1,2 millones, de los que la Diputación asume un compromiso de cofinanciación propio de 207.728 euros, absorbiendo así la aportación económica que correspondería realizar a las entidades locales participantes, para facilitarles el acceso al programa.

En cuanto a la ejecución de estos fondos, la Diputación gestionará directamente 194.692 euros, mientras que la mayor partida, que asciende a algo más de 1Meuro, se distribuirá íntegramente entre los ayuntamientos participantes, proporcionalmente según el número de menores de hasta dieciséis años residentes en cada municipio.