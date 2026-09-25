Diputación de Sevilla y Fedeme reafirman su colaboración para fortalecer el sector industrial en la provincia

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, con el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno Muruve. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro institucional, junto al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, con el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno Muruve, acompañado del director gerente de la entidad, Carlos Jacinto Marín, en el que ambas partes han reafirmado su voluntad de continuar fortaleciendo la colaboración que mantienen la institución provincial, a través de Prodetur, y la organización empresarial.

Según ha informado la Diputación en una nota, la reunión se produce después de que Moreno Muruve fuera reelegido el pasado mes de mayo, por aclamación, para un nuevo mandato de cuatro años al frente de Fedeme, dando continuidad al proyecto que inició en 2014.

Durante el encuentro se han abordado los principales retos y oportunidades del sector del metal y de la industria sevillana, así como posibles líneas de cooperación dirigidas a "favorecer la modernización y competitividad de las empresas, la internacionalización y la atracción de inversiones".

Fernández ha subrayado el carácter "estratégico" de este sector para la economía provincial y ha trasladado a Moreno Muruve "la disposición de la Diputación a seguir trabajando junto a Fedeme para fortalecer un tejido industrial competitivo, innovador y capaz de generar empleo de calidad y nuevas oportunidades en nuestros municipios".

Asimismo, el presidente provincial ha incidido en que Fedeme representa a un sector integrado en Sevilla por unas 9.000 empresas y 88.000 trabajadores de actividades como la automoción, la aeronáutica, la industria metalmecánica, la maquinaria, las instalaciones o la minería, entre otras.

Por su parte, Moreno Muruve ha querido agradecer a la Diputación de Sevilla su cercanía y el respaldo que viene prestando al tejido industrial sevillano y a Fedeme. "La colaboración entre instituciones y empresas es fundamental para seguir impulsando la competitividad, la innovación y la capacidad de crecimiento de un sector que constituye uno de los principales motores económicos y de empleo de nuestra provincia", ha señalado.

UNA COLABORACIÓN CONSOLIDADA

Diputación y Fedeme mantienen, a través de Prodetur, distintas líneas de colaboración vinculadas, fundamentalmente, a estudios sectoriales y al apoyo a las empresas a través de la participación en ferias y misiones comerciales, con especial atención a ámbitos como la automoción, la aeronáutica y la industria metalmecánica.

Según ha explicado la institución provincial, entre las iniciativas más recientes desarrolladas conjuntamente figura la presentación internacional del Hub Defensa Andalucía en Londres, celebrada el pasado mes de julio con el patrocinio institucional de Prodetur, un encuentro que congregó a más de un centenar de representantes internacionales de los sectores de la defensa y aeroespacial y que permitió proyectar las capacidades industriales y tecnológicas andaluzas ante empresas y organismos españoles y británicos.

Finalmente, Fernández ha reiterado el compromiso de la Diputación con "la modernización sostenible y competitiva de un sector fundamental para la industria sevillana", y ha destacado la importancia de la cooperación público- privada "para favorecer un entorno que estimule la inversión y el crecimiento".