La Diputación de Sevilla, en la Feria del Libro de Madrid junto a la Unión de Editoriales Universitarias

Imagen de recurso de publicaciones de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla confirma su participación en la 85ª Feria del Libro de Madrid, un evento que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en su emblemático escenario del Parque del Retiro. Esta cita literaria, que tuvo sus inicios en 1933 en el Paseo de Recoletos, cumple 93 años de historia. En esta edición, el encuentro reunirá más de 350 casetas, compuestas, en su mayoría, por librerías, editoriales y asociaciones, que presentarán una amplia oferta de fondo y novedades de la mano de numerosos autores de gran relevancia y prestigio que se encontrarán con los lectores.

La presencia del ente provincial en este escaparate nacional es una muestra más de su consolidada labor como impulsora de la edición de libros de máximo interés para la historia y la documentación de la provincia. A través de un catálogo y una colección de gran nivel, rigor e interés cultural, la Diputación se ha convertido en un referente de la edición pública local, rescatando investigaciones esenciales y promoviendo la divulgación del patrimonio científico, histórico y artístico sevillano, destaca en un comunicado.

Las obras de la Diputación estarán expuestas en el stand de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Para esta ocasión, el Servicio de Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía ha realizado una "cuidada selección" de 13 títulos que viajan a Madrid, destacando un "potente bloque" de nueve novedades editoriales: 'La rosa cúbica', de J. Antonio Ramírez: una exploración de ciudades ficticias inspiradas en Italo Calvino que abordan la memoria, la fragilidad y el tiempo.

'Plano de una ciudad', de Víctor Ruiz Polanco: radiografía de la metrópoli moderna como reflejo de las fuerzas sociales. 'José Rico Cejudo. Artista de la Cultura popular andaluza (1864-1939). N.130 Colec. Arte Hispalense', de Gerardo Pérez: completa investigación sobre este poliédrico pintor, académico y folclorista.

Meneses, gentilhombre del rey Francisco de Asís. 'El amigo de Morón de la Frontera', de Carlos Reyero: viaje a la trayectoria vital de este singular personaje histórico. Nobleza y ostentación. El Palacio ducal de Marchena en 1658, de Juan Francisco Torres: riguroso estudio de la que fuera residencia de los duques de Arcos. 'La Saga empresarial de la Familia Benjumea. Trescientos años de Historia (1715-2015)', de Antonio Florencio Puntas: crónica de tres siglos de una prolífica historia empresarial.

Asimismo, estará expuesta la obra 'Patrimonio histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900. Arte y beneficencia', de Juan Luis Ravé: Catálogo de la exposición permanente ubicada en la Iglesia de San Luis de los Franceses. 'El escultor Alfonso Martínez (1612-1668). Núm. 131 Colec. Arte Hispalense', de Francisco José Martín: análisis clave sobre una figura fundamental en la evolución hacia el Barroco sevillano.

Otras de las publicaciones será 'La pintura del lugar. Viajes y paisajes', de José M. Pérez Tapia: catálogo de la aplaudida exposición de pinturas celebrada en la Casa de la Provincia. 'La selección se completa con el fondo editorial de las obras: Prosas de vega y marismas', de Salvador Fernández; Negociar la Justicia: prácticas extrajudiciales de resolución de conflictos en la Sevilla del siglo XVIII, de Antuanett Garibeh; Cristóbal Aguilar Barea 'Cristóbal'.

Además, la Diputación estará presente con 'Testimonio y Revelación', de Jesús Rubio; y 'La vida cotidiana de la agricultura ecológica. Sostenibilidad y poder entre los pequeños ganaderos de la Sierra Morena de Sevilla', de Ernesto Martínez.

PRESENCIA EN MADRID DE LA MANO DE LA UNE

La Diputación de Sevilla acude a Madrid integrada en el espacio de la UNE, asociación constituida en 1987 de la que la institución provincial forma parte. La UNE agrupa a los servicios de publicaciones de las universidades españolas y centros de investigación bajo unos firmes principios de cooperación y calidad.

Sus objetivos fundamentales se centran en promover la coordinación y optimización de las labores editoriales entre sus asociados, impulsar las coediciones y estimular de forma activa la difusión, promoción y comercialización de sus fondos literarios, tanto a nivel nacional como en un entorno global, colaborando con administraciones y organismos internacionales.

Con esta participación, la Diputación de Sevilla vuelve a erigirse en el gran ente mecenas y garante de la difusión, conservación de la historia y el rescate de estudios de interés general de la provincia. Una vocación de servicio a la cultura que la institución respalda de forma continua a través de herramientas y plataformas consolidadas de prestigio investigador, tales como los premios Archivo Hispalense, la emblemática revista Archivo Hispalense o los premios Nuestra América.