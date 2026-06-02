Diputación de Sevilla garantiza "igualdad de oportunidades" con la Asociación Paz y Bien

Imagen de la diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, María Encarnación Fuentes, junto a los alumnos de la Asociación Paz y Bien, en una reunión en el salón de plenos de la provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, María Encarnación Fuentes, ha recibido a los alumnos de la Asociación Paz y Bien, referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para "garantizar la igualdad de oportunidades" mediante políticas en la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, en el Salón de Plenos, la diputada ha respondido a algunas de las dudas que los jóvenes tenían sobre la actividad que se lleva a cabo desde la Diputación a cerca del modo de representación de todos los municipios de la provincia, las políticas que desarrollan y el compromiso con el "impulso" de la igualdad de oportunidades.

De esta manera, Fuentes, ha explicado que esta labor social "es también compartida con esta asociación", que lucha "cada día" para garantizar que todas las personas tengan "las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida".

De igual forma, los alumnos han recibido una botella de aceite de Sabores de la Provincia como recuerdo de esta visita y de la estrecha relación que mantienen esta entidad con la corporación.