Diputación de Sevilla impulsa el debate sobre la captación del talento en las administraciones públicas

La subdirectora del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Lourdes Romero, en el centro, en la foto de familia previa a la jornada 'Talento sin fronteras' - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla y Foro Recursos Humanos han celebrado este jueves, 25 de junio, en la Casa de la Provincia, la jornada 'Talento sin fronteras: colaboración público-privada para la modernización del capital humano', un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la gestión de personas, expertos académicos y responsables empresariales para reflexionar sobre los retos actuales y futuros del empleo público y privado.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la subdirectora del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Lourdes Romero Alonso, y del CEO de Foro Recursos Humanos, Francisco García Cabello, quienes han destacado la importancia de promover espacios de diálogo y colaboración que permitan afrontar con garantías los desafíos relacionados con la atracción, el desarrollo y la fidelización del talento en las organizaciones, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

A lo largo de la mañana, el encuentro ha abordado algunos de los principales retos que afrontan actualmente las administraciones públicas y el tejido empresarial, como la necesidad de atraer perfiles cualificados, conectar con las nuevas generaciones, impulsar entornos de trabajo saludables o fortalecer la colaboración público-privada como herramienta para mejorar la gestión de las personas.

La jornada ha puesto de manifiesto la creciente importancia del capital humano como elemento estratégico para la transformación de las organizaciones y para la prestación de unos servicios públicos cada vez más eficaces, innovadores y adaptados a las necesidades de la ciudadanía.

PONENCIAS DEL FORO

El programa se ha iniciado con la ponencia 'Gestión del talento público. Repensar el acceso a las Administraciones Públicas', impartida por la subdirectora del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Lourdes Romero, quien ha analizado los desafíos que plantea la captación de talento en el sector público y la necesidad de adaptar los procesos de acceso y desarrollo profesional a las nuevas demandas sociales y laborales.

Posteriormente se ha celebrado el coloquio 'Cómo atraer talento joven: conectar con su entorno y expectativas', moderado por Francisco García Cabello, CEO del Foro Recursos Humanos. En este debate han participado Esteban Almirón, director del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola; María José Gómez-Millán, directora general de Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide; Ana Purificación Rodríguez, directora de Ideación y Académica de la Fundación Más Humano; y Pablo Barrasa, director de Recursos Humanos del Grupo COX.

Los participantes han compartido experiencias y reflexiones sobre las expectativas de las nuevas generaciones y las fórmulas para hacer más atractivas las organizaciones públicas y privadas para el talento joven.

La segunda mesa de debate, bajo el título 'Salud y bienestar laboral en las administraciones públicas, clave para el clima en nuestras organizaciones', ha estado moderada por el consultor y experto en recursos humanos José Antonio Gallardo. En ella han intervenido Patricia López, Europe Workforce Health Growth Leader de Mercer; Isabel Jiménez, jefa del Servicio de Personal del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla; Santiago Herrero, director de Personas y Valores de Andalucía y Canarias de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios; y Lola Gessa, responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Consumo e Igualdad de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Durante el coloquio se ha destacado el papel de la salud y el bienestar laboral como factores esenciales para mejorar el clima organizativo, favorecer la productividad y reforzar la retención del talento.

BUENAS PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La jornada ha concluido con la exposición de 'Buenas prácticas en colaboración público-privada', a cargo de Jesús Congregado, secretario general de la Delegación del Gobierno Vasco, quien ha compartido experiencias y modelos de cooperación entre administraciones y entidades privadas orientados a impulsar la innovación y la mejora de la gestión pública.

Con la celebración de esta jornada, la Diputación ha propiciado de nuevo un espacio de encuentro entre administraciones, universidades, empresas y especialistas en gestión de personas para compartir experiencias, identificar retos comunes y avanzar en la construcción de organizaciones más innovadoras, atractivas y preparadas para afrontar los desafíos del futuro.