La Diputación de Sevilla impulsa una promoción de 31 nuevas viviendas protegidas en Morón de la Frontera

Archivo - Imagen de la parcela de Morón de la Frontera (Sevilla) donde la Diputación hará nuevas viviendas protegidas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su entidad pública Activa, va a llevar a cabo una nueva promoción de 31 viviendas protegidas en Morón de la Frontera (Sevilla), destinadas a vecinos del municipio.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, la actuación contempla viviendas unifamiliares adosadas, de aproximadamente 70 metros cuadrados cada una, con tres dormitorios y una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida. Además, cada vivienda dispondrá de espacio de aparcamiento al aire libre en el interior de la parcela.

Como punto de partida para el desarrollo de esta promoción, Sevilla Activa licitará próximamente un concurso de ideas arquitectónicas que permitirá seleccionar la propuesta más adecuada desde el punto de vista urbanístico, funcional y residencial.

En este sentido, el objetivo es definir un modelo de vivienda adaptado a las necesidades actuales de las familias, con espacios eficientes, sostenibles y pensados para favorecer la calidad de vida.