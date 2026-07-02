La Diputación de Sevilla incorporará la perspectiva de género en sus presupuestos de 2027

Jornada de formación estratégica en la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha celebrado este jueves una jornada de formación estratégica dirigida al personal técnico encargado de la elaboración y carga de la propuesta de presupuestos de todas las áreas de la institución, con el objetivo de "reforzar la incorporación transversal de la perspectiva de género" en la planificación presupuestaria provincial de cara al próximo ejercicio 2027.

Según ha reseñado la institución provincial en una nota de prensa, la formación se ha desarrollado en dos sesiones consecutivas para facilitar la participación de los equipos técnicos responsables y ha sido organizada de forma conjunta por el Área de Cohesión Social e Igualdad y el Área de Hacienda, en colaboración con la consultora Psicas.

Esta actuación se enmarca de manera directa en el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2024-2027 de la Diputación de Sevilla, que contempla la integración de la perspectiva de género en las cuentas de la institución.

Durante la jornada se ha presentado oficialmente la nueva Guía Técnica para la incorporación del enfoque de género en los presupuestos, una herramienta diseñada para que el personal de las distintas áreas pueda identificar de manera precisa el impacto de género de cada partida económica.

Como resultado práctico de este despliegue técnico, los profesionales de la Diputación cumplimentarán un total de 133 fichas de recogida de información relevante sobre los distintos programas presupuestarios. Estos documentos incluirán, además, indicadores específicos desagregados por sexo.